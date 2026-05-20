北院裁定延長境管、科技監控8月 柯文哲嗆：在電子腳鐐刻「賴清德」

針對京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院近日裁定台北市前市長柯文哲、台北市議員應曉薇延長境管並接受科技監控8月。柯文哲表示，自己不可能會逃亡，同時點名賴清德總統，司法變成政治工具有夠不要臉，「電子腳鐐再掛下去，我就把賴清德三個字刻在上面。」

台北地方法院審理京華城、民眾黨政治獻金等案，一審判處柯文哲17年徒刑、應曉薇15年6月徒刑，近日再度裁定延長境管並接受科技監控8月。

民眾黨下午舉行「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會，針對台北地方法院裁定延長境管，柯文哲受訪時表示，他現在腳上還掛著電子腳環，「我也不曉得是什麼原因」，自己不可能會逃亡，不然民眾黨就完了，還有要怎麼對支持者交代，「我覺得要是逃亡，民進黨全部開香檳慶祝了。」

柯文哲說，他沒有做錯什麼事情，台北地方法院好不容易判刑17年，賴總統不要再說自己沒有干預司法，「在你手下司法變成政治工具，你實在是有夠不要臉，這個電子腳環再掛下去，我就把賴清德三個字刻在上面。」