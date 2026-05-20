男涉網紅槍擊案返台到案 嘉院裁定羈押禁見

陳姓男子涉嫌幕後策劃去年發生的網紅「鳳梨」吳泓逸座車槍擊案，潛逃出境的陳男，18日回國，警方逮捕並移送，經嘉檢聲押，嘉院基於有串滅證的動機與行為，裁定羈押禁見。

嘉義地方法院表示，這起槍擊案尚有共犯未到案，且與陳男為朋友關係，加上陳男又曾拔除住處的監視器硬碟，有串滅證的動機與行為，認為有勾串共犯之虞，因此裁定自今天起羈押，並禁止接見、通信。

嘉義地檢署表示，針對網紅「鳳梨」吳泓逸座車槍擊案，先前已對涉案陳男發布通緝；通緝期間，陳男逃亡至馬來西亞，並於18日晚間搭機抵台，檢方對此密切掌握，於其入境時，指揮警方依法將其逮捕到案，昨天由警方偵訊。

檢警表示，槍手謝男、陳男與真實姓名年籍不詳、綽號「阿勇」男子，涉嫌共同謀劃持槍射擊吳泓逸、後續逃逸路線及藏匿犯案工具等；據其他共犯指述，陳男是安排接應槍手謝男逃逸的人。

檢警說，陳男供稱，當時是受多年未見的中國友人綽號「信哥」請託，協助接應槍手謝男藏匿；不過，無法提供「信哥」真實身分及雙方聯絡方式佐證。

根據嘉義地檢署起訴書，謝姓、陳姓男子涉嫌共同謀劃持槍射擊吳泓逸；由謝男於去年7月15日晚間，騎機車尾隨吳泓逸座車至嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時，持非制式手槍朝吳泓逸座車連開12槍，車內無人受傷。

嘉檢表示，全案於去年10月間偵結，槍手謝男及涉幕後策劃陳男在逃、通緝中，接應槍手的林男及張男則依幫助殺人未遂等罪嫌起訴；後續並追加起訴藏匿槍手的張姓男子。