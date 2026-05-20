應曉薇京華城案提上訴 北院要求補正理由

前台北市長柯文哲涉貪一審判刑17年，全案包含柯文哲共7名被告上訴。其中國民黨台北市議員應曉薇未敘明具體理由。據了解，合議庭要求她限期補正，才會將全案送二審分案審理。

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等4大案今年3月26日宣判，11名被告中9人有罪，其中，柯文哲判刑17年、應曉薇判刑15年6月、威京集團主席沈慶京判刑10年，其餘6人判刑1年至6年6月不等徒刑。

一審判前北市副市長彭振聲2年徒刑，緩刑3年；前北市都委會執秘邵琇珮1年3月，緩刑3年。檢察官與彭男、邵女均未提上訴而確定。

台北地檢署認為，原判決未將沈慶京行賄柯文哲新台幣1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，於4月30日對柯文哲等9人提起上訴。

此外，包含柯文哲、應曉薇、沈慶京在內，同案其他被告台北市都發局前局長黃景茂、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正等人，也提起上訴，不過，應曉薇沒有提出具體理由，由北院合議庭要求補正中。