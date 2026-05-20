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男子帶槍進彰化地方法院 遭法警發現逮捕辯稱「放包包內忘了」
彰化地方法院今天發生一名男子帶著可疑槍枝要進法院，在感應門被法警攔查到槍枝放在包包內，男子原說槍枝是假槍，放在包包內忘了，員林警方發現是有子彈的模擬槍，正在釐清黃男帶槍動機。
這名黃姓男子（56歲）今天上午近11點到彰化地方法院，由於需先通過安檢感應門，法警發現有不明金屬，翻開包包赫然發現槍枝，當場逮捕黃男，由於法院是法官、檢察官、書記官、許多當事人出入地方，相當敏感，也引來大家驚嚇爆表，員林警方不敢掉以輕心，正在釐清案情。
原本男子稱那是假槍，他忘在包包內，他今天是代表親友出席調解庭，但警方發現查扣的槍枝一把含彈匣與子彈2顆，疑似模擬槍枝，將依槍砲彈藥及恐嚇危安等罪嫌移送法辦，目前還在釐清黃嫌動機。
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