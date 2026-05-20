影／女清潔員身首分離亡檢警相驗 丈夫：女兒正在韓國沒想到天人永隔

66歲蘇姓女清潔員昨天中午在台南市東區林森路一段一間診所作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場身首分離死亡；蘇女丈夫今相驗時表示，女兒正在韓國工作，接獲噩耗才知與母親天人永隔，今天下午將返台見最後一面。

蘇女丈夫、兒子今天上午9時許前往台南市立殯儀館，丈夫表示，昨天約中午12時35分左右接到電話，原以為妻子是爬高跌倒撞到，沒想到是這種情況，目前只能把妻子的後事圓滿完成，讓妻子一路好走；他們的女兒正在韓國工作，接獲噩耗後，女兒已趕回來，預計下午抵台。

蘇女丈夫悲痛落淚表示，「說不傷心騙人的」，妻子很喜歡在診所上班，才會原本已可退休，選擇繼續工作，在診所7、8年來與同事們也相處的很好；診所人員事發後有向他道歉，詢問是否有什麼需求，但他目前只想先將後事處理好，後續再視法律責任釐清，並未提出其他要求。

台南地檢署表示，檢察官上午會同法醫前往相驗，認定婦人是工作中遭貨梯夾壓頸部，致創傷神經性及出血性休克死亡，檢察官將持續調查釐清相關人等責任；據了解，目前尚無人被列為過失致死罪嫌被告。

警方初步調查，出事的貨梯內沒有安裝監視器，由於貨梯位於診所裡面位置，診所大廳內的監視器角度也沒有對著貨梯，目前沒有影像可以釐清當時貨梯內事發經過；警方已傳喚診所劉姓男負責人與電梯公司蘇姓男業者到案說明，提供給檢察官判斷。

據指出，本案貨梯並沒有開放給診所客人使用，僅開放內部員工載運物品上樓，由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，業者或相關人等是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。

台南市消防局昨天中午12時21分獲報，東區林森路一段一間眼科診所發生貨梯意外，劉姓女報案人表示聽聞「碰」一聲後，就發現員工已身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；救護人員確認死者已明顯死亡、保全現場不送醫，後續交由轄區第一警分局處理，同時通知電梯業者到場。

經東門派出所初步瞭解，蘇女當時正在清潔內部環境時，進入貨梯，但貨梯疑不明原因由一樓升上二樓，導致她身首分離，頭部慘遭夾斷、身體隨貨梯上到二樓；診所內護理師目擊，驚嚇報案，經調閱診所內相關監視器，確認當時僅有蘇婦一人在貨梯內，未發現其他人為介入。

蘇女遺體昨天下午3時許移置市立殯儀館，工務局人員進入稽查，工務局使用管理科科長郭金昇指出，現場建築物設有兩台合法升降設備，均有按期申報保養；但出事的電梯，經初步確認為未申請的貨梯，後續將依建築法第91條規定，處建築物所有權人、使用人新台幣30萬元，並停止使用貨梯。

蘇女丈夫今會同檢察官相驗時表示，女兒正在韓國工作，接獲噩耗才知與母親天人永隔，今天下午將返台見最後一面。記者袁志豪／翻攝

蘇女丈夫今會同檢察官相驗時表示，女兒正在韓國工作，接獲噩耗才知與母親天人永隔，今天下午將返台見最後一面。記者袁志豪／翻攝