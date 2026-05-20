喪屍煙彈等新興毒品夾擊校園 教育部聯手內政部推唾液快篩迎戰

教育部與警政署今天參與中正大學犯罪防治學系成立30周年研討會。司長蔡宜靜表示，藥物濫用與犯罪防治是目前教育現場非常不容易的工作，教育部正與內政部合作研擬辦理校園唾液快篩試劑採購並訂定相關要點，協助學校及早發現、快速處理。副署長廖訓誠說，青少年犯罪樣態已轉向與網路高度聯動的多元樣態，警政單位未來也須導入AI應用，推動智慧客服或風險預警機制。

廖訓誠表示，隨社會形態與科技轉變，青少年面臨的風險已從傳統偏差行為，轉向與網路高度相關的多元樣態，其中以毒品與詐欺最為明顯。目前新形態犯罪呈現「社群化」、「AI化」與「精準客群化」3大趨勢，詐騙集團常以打工、代收款項或借帳戶名義誘騙年輕人，導致青少年在不知情下成為詐騙金流一環，面臨嚴重刑責。

教育部學生事務及特殊教育司長蔡宜靜表示，毒品樣態快速變化，新興毒品產生對校園防治帶來挑戰，未來將透過辦理教育訓練，協助學校落實輔導。教育部自2021年推動反毒校園宣門員計畫，目前國中小入班宣導率已達100%，並透過青年小工計畫鼓勵有風險的學生接受心理諮商，2024年至今已諮詢超過500人次。此外，教育部持續與警政單位合作，在全國3596所學校建立9184處巡察熱點，覆蓋率達100%，透過校園與社區共同守護，降低學生接觸不良環境的風險。

蔡宜靜指出，近年毒品樣態快速變化，尤其是俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品相繼湧現，對校園防治工作帶來嚴峻挑戰，顯見毒品入侵校園的形勢愈發嚴重。面對手法不斷翻新的新興毒品，教育部已與內政部展開跨部會合作，研擬辦理校園唾液快篩試劑的採購，並著手訂定相關處理要點。此舉旨在透過科技輔助建立校園防禦網，未來也將全面推動相關人員的教育訓練，期盼能協助學校在第一時間及早發現、迅速處置，防止新興毒品在校園內蔓延，全力守護學生健康。

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教育部學生事務及特殊教育司長蔡宜靜表示，近年毒品樣態快速變化，「喪屍煙彈」等新興毒品相繼湧現，對校園防治工作帶來嚴峻挑戰。記者李宗祐／攝影

警政署副署長廖訓誠表示，新形態犯罪呈現「社群化」、「AI化」與「精準客群化」3大趨勢，詐騙集團常以打工、代收款項或借帳戶名義誘騙年輕人，導致青少年在不知情下成為詐騙金流一環，面臨嚴重刑責。記者李宗祐／攝影