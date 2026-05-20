要再等一會兒…柯文哲上訴案還沒送二審 原因與「她」有關

民眾黨前主席柯文哲涉貪一審判刑17年，柯提上訴；全案共7名被告提起上訴，台北市議員應曉薇判刑15年6月，雖提簡式上訴狀，但未敘明具體理由，合議庭要求她限期補正，待應補正後才會將全案包裹移送台灣高等法院分案、審理。

據了解，柯文哲於收受判決後已委任律師先提出簡式上訴聲明書，後再補正具體理由，已正式完成上訴的法定程序。

同案其他被告包括威京集團主席沈慶京、台北市都發局前局長黃景茂、柯辦前主任李文宗、台北市議員應曉薇、前木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正等6人，也先後完成上訴程序，不過，應曉薇沒有提出具體理由，由合議庭要求補正中。

刑事訴訟法第361條規定，上訴書狀應敘述具體理由，未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原審法院，逾期未補提者，原審法院應定期間先命補正。

簡單說，當事人於收到判決後20日內可提上訴，如法官認為上訴理由不具體，實務上，可由一審要求補正，補正期限仍為20日，如仍未補正具體理由，可由原審法院逕自駁回上訴，或者交由二審決定是否駁回皆可。

柯文哲被訴收賄、圖利、公益侵占、背信等案，一審認定起訴罪名全部成立，合議庭考量他犯後不能正視己身錯誤、嚴重耗費有限司法資源，4罪判他應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

台北巿議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片