快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

影／通緝犯東海夜市報假身分 「本人大叔、照片清秀男」警秒抓包

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子近日前往東海夜市大啖美食，滿足了胃口後正準備離去，卻因為「車籍異常」引起巡邏警方注意。面對員警盤查，陳男神色慌張謊報他人身分證號，未料警用電腦螢幕跳出的照片與陳男落差極大，簡直是「本人郝劭文、照片釋小龍」的強烈對比，員警當場吐槽，順利識破通緝犯身分，依法逮捕送辦。

台中市政府警察局第六分局協和派出所員警近日傍晚巡邏時，行經台灣大道與國際街口，發現前方一輛轎車的車籍資料異常，隨即上前示意攔停。車內的中年男子眼見警察靠近，神情顯得十分焦慮，不斷對著員警哀求，「警察大哥，我趕時間啦！」、「我車子停這裡會擋到別人」，試圖以「怕擋路」為藉口開溜。

見警方不為所動，男子只好隨口報出一串身分證號，未料警員用電腦一查，螢幕上跳出的根本一幅面貌清秀的男子照片，對比眼前這名長相大相逕庭的中年大叔，落差大到宛如「郝劭文與釋小龍」的差距，警員當場搖頭吐槽，「大哥，你這照片跟本人落差也太大了」。

涉案陳姓男子（36歲）自知法網難逃，乖乖配合警方返回派出所進一步查證，經警方核對後，陳男涉嫌毒品案，去年3月已被發布通緝，逃亡迄今，警方詢問後，依法解送歸案。

郝劭文與釋小龍是1990年代風靡兩岸的童星搭檔，二人在電影「新烏龍院」等電影中，展現極具反差的形象，郝劭文當時以光頭、戴墨鏡的胖嘟嘟外型走紅，角色性格幽默、古靈精怪；而釋小龍則是自幼在少林寺習武，以正氣凜然、武功高強的小武僧形象深入人心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市陳姓男子涉毒品案遭通緝，第六警分局近日盤查時，他謊報身分，但因長相與系統照片落差太大，秒被警員識破。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子涉毒品案遭通緝，第六警分局近日盤查時，他謊報身分，但因長相與系統照片落差太大，秒被警員識破。記者陳宏睿／翻攝

通緝 東海 台中市

延伸閱讀

租高價手機變賣牟利！桃園警埋伏逮10條通 竟想做1事躲查緝

騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢飆逃撞傷2警被逮 一查又是毒駕

蘆竹大古山改裝車聚遭攔查 無照男逃逸撞警車下場曝

影／凌志對決馬自達！台中驚險車禍影像曝光 2車路口直接對撞

相關新聞

柯文哲判17年「風險提升、有逃亡之虞」 裁定再限制出境、科控8月

民眾黨前主席柯文哲被控於京華城容積率等案重判應執行有期徒刑17年，他審判中交保後法院諭知三限及以科技設備監控，柯的強制處分本月14日屆滿，台北地院合議庭日前裁定本月15日起，延長柯的限制出境出海及科控8月。

影／通緝犯東海夜市報假身分 「本人大叔、照片清秀男」警秒抓包

台中市陳姓男子近日前往東海夜市大啖美食，滿足了胃口後正準備離去，卻因為「車籍異常」引起巡邏警方注意。面對員警盤查，陳男神色慌張謊報他人身分證號，未料警用電腦螢幕跳出的照片與陳男落差極大，簡直是「本人郝劭文、照片釋小龍」的強烈對比，員警當場吐槽，順利識破通緝犯身分，依法逮捕送辦。

有錢買ETF沒錢繳罰單？屏東男欠毒品、交通罰鍰 存款遭查扣秒清償

屏東縣一名男子持有多檔熱門的ETF，有錢投資，但面對交通違規、吸毒遭查獲都拒繳罰鍰，行政執行署屏東分署清查發現，該名男子除了有錢投資，金融帳戶的存款也足以繳納罰鍰，書記官發文扣押存款後，將積欠毒品罰鍰與交通違規近3萬元一次清償。

打擊毒駕 交通部擬禁吸毒者拿駕照

為防制毒駕，內政部長劉世芳昨表示，已與交通部研議，對施用毒品者禁止或限制考領駕照。交通部同意修法，將檢討施用毒品者持照資格，六月底前開會討論，另已於十一日邀法務部、衛生福利部、內政部警政署研商修正道路交通管理處罰條例，加嚴毒駕罰則。

海洛因藏腹中 毒騾為5萬元搏命

毒梟以招待赴東南亞旅遊為幌子，誘經濟困頓的外籍人士運毒，吞海洛因膠囊闖關。海巡署偵防分署與美國國土安全調查署（ＨＳＩ）合作，自去年十月起偵破十四起機場跨境運毒案，查獲逾廿三公斤海洛因，市值逾八千一百萬，可供七十七萬人次施用，專案人員指出，「人體運毒」高風險卻低報酬，每案最多僅十萬台幣，未排出恐致命。

影／騎樓騎機車拒警攔查 撞人摔車被捕 身上有喪屍煙彈 涉嫌毒駕送辦

林姓男子騎機車載人違規行駛騎樓，並拒絕警員示意受檢，逃逸途中撞傷1名老翁，並導致摔車被捕。警方在他身上查獲依托咪酯煙彈及電子煙主機，唾液毒品快篩檢測呈安非他命陽性反應，將他帶回調查後，依公共危險罪嫌及違反及毒品危害防制條例移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。