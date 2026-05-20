影／通緝犯東海夜市報假身分 「本人大叔、照片清秀男」警秒抓包

台中市陳姓男子近日前往東海夜市大啖美食，滿足了胃口後正準備離去，卻因為「車籍異常」引起巡邏警方注意。面對員警盤查，陳男神色慌張謊報他人身分證號，未料警用電腦螢幕跳出的照片與陳男落差極大，簡直是「本人郝劭文、照片釋小龍」的強烈對比，員警當場吐槽，順利識破通緝犯身分，依法逮捕送辦。

台中市政府警察局第六分局協和派出所員警近日傍晚巡邏時，行經台灣大道與國際街口，發現前方一輛轎車的車籍資料異常，隨即上前示意攔停。車內的中年男子眼見警察靠近，神情顯得十分焦慮，不斷對著員警哀求，「警察大哥，我趕時間啦！」、「我車子停這裡會擋到別人」，試圖以「怕擋路」為藉口開溜。

見警方不為所動，男子只好隨口報出一串身分證號，未料警員用電腦一查，螢幕上跳出的根本一幅面貌清秀的男子照片，對比眼前這名長相大相逕庭的中年大叔，落差大到宛如「郝劭文與釋小龍」的差距，警員當場搖頭吐槽，「大哥，你這照片跟本人落差也太大了」。

涉案陳姓男子（36歲）自知法網難逃，乖乖配合警方返回派出所進一步查證，經警方核對後，陳男涉嫌毒品案，去年3月已被發布通緝，逃亡迄今，警方詢問後，依法解送歸案。

郝劭文與釋小龍是1990年代風靡兩岸的童星搭檔，二人在電影「新烏龍院」等電影中，展現極具反差的形象，郝劭文當時以光頭、戴墨鏡的胖嘟嘟外型走紅，角色性格幽默、古靈精怪；而釋小龍則是自幼在少林寺習武，以正氣凜然、武功高強的小武僧形象深入人心。

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