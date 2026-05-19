影／騎樓騎機車拒警攔查 撞人摔車被捕 身上有喪屍煙彈 涉嫌毒駕送辦

林姓男子騎機車載人違規行駛騎樓，並拒絕警員示意受檢，逃逸途中撞傷1名老翁，並導致摔車被捕。警方在他身上查獲依托咪酯煙彈及電子煙主機，唾液毒品快篩檢測呈安非他命陽性反應，將他帶回調查後，依公共危險罪嫌及違反及毒品危害防制條例移送法辦。

基隆市警一分局今天表示，延平街派出所員警昨天午夜執行臨檢勤務時，在仁一路、愛六路口，看見46歲林男騎車載1名男子，在騎樓違規騎行，示意停車受檢，林男加速逃逸，員警騎機車在後方追逐。

林男一路騎到愛三路98巷口，撞上72歲張姓老翁，老翁倒地受傷，林男也人車倒地。員警壓制林男，上銬後帶回調查，並聯絡消防局派車將老翁送醫，無大礙。

員警在林男身上起出1顆依托咪酯煙彈及1支電子煙主機，並對他實施唾液快篩，檢測結果呈第2級毒品安非他命陽性反應，帶回製作筆錄後，依涉犯刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

基隆警一分局長温基興表示，為了遏止毒駕狂飆，危害他人安全，立法院修法擴大預防性羈押適用範圍，本月15日生效。被告經法官訊問後，若認為有毒駕、酒駕等高度危險性犯罪嫌疑重大、有反覆實施之虞，得裁定預防性羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885