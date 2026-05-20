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鄭文燦案 關鍵證人還原送錢經過

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園市前市長<a href='/search/tagging/2/鄭文燦' rel='鄭文燦' data-rel='/2/105405' class='tag'><strong>鄭文燦</strong></a>被控任內收賄五百萬元，桃園地院昨天續行審理，證人<a href='/search/tagging/2/廖俊松' rel='廖俊松' data-rel='/2/228182' class='tag'><strong>廖俊松</strong></a>首度還原赴鄭文燦官邸送錢經過；鄭昨出庭但未發言。記者陳恩惠／攝影
桃園市前市長鄭文燦被控任內收賄五百萬元，桃園地院昨天續行審理，證人廖俊松首度還原赴鄭文燦官邸送錢經過；鄭昨出庭但未發言。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內貪汙，桃園地院昨第三度召開審理庭，關鍵證人廖俊松首度還原赴鄭文燦官邸送錢經過。廖指在鄭抵達前，將裝有五百萬的黑色提袋放桌底，對鄭以手勢比出「五」，鄭點頭示意。鄭昨出庭但未發言，辯方否認鄭知情。

廖俊松昨說明二○一七年九月十四日深夜近十時，前往鄭文燦官邸送錢的過程，證稱當晚和兒子廖力廷帶著裝有五百萬元現金的黑色提袋進入官邸，得知鄭市長即將返回官邸，先將兒子支開，在會客室內將提袋「隨便往茶桌下亂丟」，正巧丟在鄭文燦座位下。

廖說，向鄭拜託華亞科技園區東側土地開發案，希望市府在內政部都委會能發言支持，盼盡速審查通過，其次要求市府核准以自辦重劃方式開發，而非政府主導的區段徵收。廖說完告辭，右手比出「五」的手勢揮動，暗示袋內的金額，他看到鄭文燦點頭示意，確信鄭知曉袋子裡放的是錢，且當場未拒絕或要求他拿回，坦言回家後因內心極度痛苦「痛哭了三天」。

廖說鄭收了錢承諾「親自去跑」，聲稱已和中央溝通要核定為「國家重大建設」，他當庭吐槽鄭根本在「吹牛」；廖也質疑鄭收錢後「辦事不力」，甚至在騙他們。

廖俊松政商關係佳，監聽譯文顯示，他向時任勞動部長林美珠透露，察覺調查局在監聽，曾寫信給時任法務部長邱太三，明指「桃園調查站不要亂搞我」。

鄭文燦被控收賄五百萬，另收取政治獻金六百萬元，針對返還一千一百萬元的時間點，廖昨證稱「隔年才將錢全數退還給廖力廷」，但是檢察官當庭指出，他在偵查初期筆錄曾證述「約一個禮拜後就退款」。廖解釋，被羈押時在看守所休克，因曾缺氧，記憶因而模糊。

鄭文燦的律師團表示，廖俊松單方面在官邸「丟包」，且未經雙方確認的行為，欠缺行收、賄合意；廖昨天的證詞與檢方起訴書有多處重大出入；另廖作證時，不斷提起罹癌、輕微失智及腦缺氧等病史，廖的偵查筆錄真實性堪慮，證詞「矛盾百出」。審判長定六月九日上午再開庭。

鄭文燦 廖俊松 貪汙

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