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試衣驚魂 台中LaLaport爆偷拍案

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅陳秋雲／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>東區<a href='/search/tagging/2/LaLaport' rel='LaLaport' data-rel='/2/206483' class='tag'><strong>LaLaport</strong></a>購物中心的一間服飾店，遭客人反映監視器角度，可拍到鏡子反射的更衣室狀況。圖／摘自Threads
台中東區LaLaport購物中心的一間服飾店，遭客人反映監視器角度，可拍到鏡子反射的更衣室狀況。圖／摘自Threads

醫美診所接連爆出監視器偷拍案，引發恐慌。有消費者前天前往台中Lalaport購物中心，在運動用品店試穿衣服時，發現更衣室外的監視器，可拍到更衣室內全身鏡的反射畫面，報警處理。台中市警第三局表示，經檢視監視器，有鏡子反射更衣畫面，已函送該店店長、監視器業者偵辦。

一名陳姓女子在Threads社群網站發文，指前天與友人到商場逛街，友人在運動用品店內試穿運動內衣，結帳後，察覺更衣室外的監視器角度有異，懷疑可能拍到內部畫面；她親自查看，發現更衣室內全身鏡的反射角度，可能被監視器拍下。

陳女表示，店長稱門市已開業三年，過去有客人反應類似疑慮，強調「絕對不會拍到更衣室內部」，她要求檢視監視器畫面，等了二個小時，店家只提供挑選過的影片，報警後，店家才交出完整監視器。女警陪同觀看，結果「什麼都拍到了」。

警方通知運動品牌方代表、員工、監視器廠商共六人，以關係人身分到案說明，釐清責任歸屬與涉案情節，並依妨害祕密罪、妨害性隱私及不實性影像等罪嫌函送偵辦。台中地檢署表示，已分案偵辦。

Lalaport表示，將配合警方調查，並要求所有專櫃主動檢視櫃內設置的攝影器材是否適當。

台中市經發局表示，已派員了解，該店已拆除監視器，也將要求中市所有百貨公司加強更衣室、廁所等隱私空間巡查與管理，後續聯合稽查時，隱私空間將納入檢查。

中市法制局長李善植表示，涉有隱私場域如運動場館、商場、醫療院所等，應將針孔防制列入稽查項目。

台中 LaLaport 偷拍

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