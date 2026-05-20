海洛因藏腹中 毒騾為5萬元搏命

毒梟以招待赴東南亞旅遊為幌子，誘經濟困頓的外籍人士運毒，吞海洛因膠囊闖關。海巡署偵防分署與美國國土安全調查署（ＨＳＩ）合作，自去年十月起偵破十四起機場跨境運毒案，查獲逾廿三公斤海洛因，市值逾八千一百萬，可供七十七萬人次施用，專案人員指出，「人體運毒」高風險卻低報酬，每案最多僅十萬台幣，未排出恐致命。

專案小組指出，去年十月廿日接獲美方情資，指波蘭男子TOM、EMIL自越南抵台，體內疑夾藏大量海洛因膠囊，兩人入境後隨即遭攔查。經持桃檢核發的鑑定許可書，送兩人至醫院做Ｘ光檢查，發現他們體內藏有一百八十八顆毒品膠囊。專案人員全程戒護，直到毒品全數排出。

調查發現，販毒集團將觸角伸向世界各地，專挑經濟拮据的外籍人士下手，有犯嫌在母國是小偷，集團以「免費旅遊」為餌，將這些人帶往「金三角」地區，要求他們吞下大量海洛因膠囊，再以觀光名義到台灣。雖然這些人為錢而鋌而走險，卻是販毒產業鏈中「風險最高、報酬最低」的層級，有的人只拿到五萬元報酬。

「人體運毒隱蔽性極高，一般海關無法看到體內」，辦案人員表示，這些每顆約十公克的膠囊多由乳膠膜層層包裹，非常堅固，但人體有胃酸等消化液侵蝕，膠囊若無法在兩周內排出，隨時有破裂或腸穿孔死亡風險，曾有嫌犯因毒品卡死無法排出，緊急送醫開刀才撿回一命。

海洋委員會主委管碧玲昨與最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、海巡署長張忠龍，以及美國ＨＳＩ駐台代表Brian Sherota出席海巡署、ＨＳＩ緝毒記者會，她表示已透過情資交換掌握重大案件，正處於收網階段，將擴大打擊。

Brian Sherota表示，美方在掌握高風險旅客情資後，迅速與台灣海巡署對接，充分證明跨國情資交流的關鍵性，未來將持續深化雙邊安全合作；海巡署長張忠龍表示，此次行動範圍橫跨三大洲、七個國家，將落實安居緝毒專案。