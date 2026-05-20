打擊毒駕 交通部擬禁吸毒者拿駕照

毒駕案件激增，內政部與交通部研議，將禁止或限制施用毒品者考領駕照。記者魯永明／翻攝

為防制毒駕，內政部長劉世芳昨表示，已與交通部研議，對施用毒品者禁止或限制考領駕照。交通部同意修法，將檢討施用毒品者持照資格，六月底前開會討論，另已於十一日邀法務部、衛生福利部、內政部警政署研商修正道路交通管理處罰條例，加嚴毒駕罰則。

劉世芳昨赴警政署刑事警察局宣示打擊毒駕，要「毒駕者遠離方向盤」。她說，如有吸毒前科或毒品現行犯者，禁止或限制取得駕照，降低上路可能性。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，將檢討吸毒犯罪者的持照資格，因毒駕被吊銷駕照，一定要經勒戒、戒治才能重新考領。

警方去年十一月廿日起實施唾液毒品快篩執法，統計今年至上月查獲毒駕並依公共危險罪移送四七二五件，較去年同期增加二點七倍。

刑事局修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，對具毒駕徵候的駕駛人，經唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應或拒絕接受檢測者，從請示檢察官是否逮捕，改為「得逮捕」，本月十三日上路；統計十四日至十八日逮捕唾篩陽性及拒測者共三三五件，較上月同期增加一百多件，研判新制讓員警勇於執法，提升查緝毒駕效率。

司法院修正刑事訴訟法，將毒駕、酒駕納入預防性羈押事由，本月十五日施行，高雄朱姓男子十四日涉毒駕撞死洪姓騎士，成為新制被羈押首例。法務部檢察司副司長簡美慧說，嚴格審查毒駕案件假釋及易科罰金，要求檢察官只要認為符合預防性羈押事由，依法聲押，以達嚇阻效果。

依托咪酯類「喪屍煙彈」為毒駕源頭之一，刑事局統計今年至上月，查獲煙彈分裝場三七〇處，加上其他案件共查扣依托咪酯類煙油、粉末共一四八公斤，估算可製成一五〇萬顆煙彈。刑事局表示，依托咪酯類作用快、半衰期短，易分裝煙彈且價格較低，導致盛行率快速提升。

交通部表示，未來擬提高累犯罰鍰，第二次毒駕，依駕駛車種最高可罰廿一萬元；增訂毒駕同車乘客處罰；違反毒駕規定遭吊銷駕照，應接受毒駕防制教育或毒品戒癮治療，才能重新考領。