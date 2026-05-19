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騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢飆逃撞傷2警被逮 一查又是毒駕
新北市板橋警今晚6時許在信義路巡邏時，發現23歲陳男騎車用手機上前攔查，不料陳男拒檢逃逸，2名警員追捕時遭陳男撞擊倒地受傷，陳男隨即被逮，所幸2警輕傷無大礙送亞東醫院治療，陳男經毒品唾液快篩呈陽性反應，目前已被帶回偵辦。
板橋警分局指出，信義派出所警員晚間6時許巡邏行經板橋區信義路與廣明街口，發現一名騎士邊騎車邊用手機且形跡可疑，警員立即上前實施攔查，不料該名騎士竟拒檢還加速朝四川路方向逃逸。
警員立即尾隨並通報攔截圍捕，在追捕過程中陳男竟突然騎車衝撞，2名警員人車倒地受傷，後續支援警力當場將騎士逮捕。警方對騎士陳男進行毒品唾液快篩，發現呈依託咪酯及安非他命陽性反應，立即將陳男逮捕帶回警局，詢後將依妨害公務、公共危險（毒駕）、傷害及毀損罪移送新北地檢署偵辦。
另外針對陳男違規部分計舉發騎車使用手機、紅燈右轉、轉彎未依規定使用方向燈、無照駕駛、毒駕肇事致人受傷、不服稽查取締而逃逸等共11張罰單，總開罰金額共18萬600元。
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