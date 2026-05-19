騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢飆逃撞傷2警被逮 一查又是毒駕

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹晚間向太平警分局報案，懷疑自己和家人被人跟縱，可能對其不利。警方根據他提供的車號，初步已排除今天發現的一輛廂型車有涉案意圖。另外，江上周亦曾報案，提供另輛機車車號，警方初步也已掌握對象，但目前並未查有不法。

2026-05-19 21:14