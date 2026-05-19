南投街頭尋仇爆命案！男預藏凶刀刺死人 旅館內落網

南投埔里前天深夜發生當街尋仇殺人案，40多歲楊姓男子與30多歲黃姓男子積怨已久，黃男糾眾找楊男理論，在街頭發生扭打衝突，黃以預藏刀械刺殺楊男，楊男送醫不治，檢警昨天逮捕黃嫌，訊後依殺人罪送辦，今天聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，黃男與楊男因細故積怨，雙方早有嫌隙，前天深夜黃嫌糾眾並預藏刀械去找楊男理論，雙方在大街上爆發口角，進而互毆扭打，過程中黃嫌持刀刺殺楊男，見楊男重傷倒地後逃離，路人經過發現後報警，楊男被送醫後仍傷重不治。

檢警循線追查涉案對象，發現黃男涉嫌重大，昨天在旅館內將他逮捕到案，訊後依殺人罪嫌將其送辦；另涉案2名男子經警方製作筆錄後，檢察官認定與殺人犯行無直接關聯，訊後予以交保。楊男遺體於今解剖，確切死因仍待進一步釐清。

南投地方檢察署表示，經承辦檢察官訊問後，認為黃姓犯嫌涉犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串之虞，為確保日後偵查、審判程序，今天向南投地方法院聲請羈押禁見獲准。