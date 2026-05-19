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疑買賣糾紛毆打未成年致傷 雲警逮3嫌送辦

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣北港警分局4月獲報，疑因買賣糾紛，一名未成年者被帶到嘉義市某處鐵皮屋毆打成傷。警方循線今天逮捕李男等3人到案，並取出一批毒品和鋁棒，全案移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，今年4月獲報，在嘉義市發生一起妨害自由、傷害案件，被害人疑因與人有買賣糾紛，被帶至嘉義市區某處鐵皮屋毆打成傷。

警方受理報案後，雲林縣刑警大隊和少年隊組成專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。今天在嘉義市查獲李姓（33歲）、康姓（20歲）及一名未成年者等3嫌到案，並取出一批毒品和鋁棒。

警方說，全案依妨害自由、傷害、組織犯罪防制條例移送法辦，其中李男為嘉義地檢署所發布的通緝犯。

此外，警方強調，對於任何暴力犯罪均秉持依法嚴辦、絕不寬貸立場，呼籲民眾切勿以身試法，如遇糾紛應循合法途徑處理，共同維護社會治安。

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未成年 嘉義 雲林

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