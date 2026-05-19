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影／貨梯突升上二樓…女清潔員頭部遭夾斷 診所負責人、電梯業者到案說明

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

66歲蘇姓女清潔員今天中午在台南市東區一間診所作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場死亡；工務局人員稽查發現貨梯並未登記也未列管，將依法開罰30萬元，至於相關人士過失責任歸屬將由檢察官相驗釐清。

警方初步調查，出事的貨梯內沒有安裝監視器，由於貨梯位於診所裡面位置，診所大廳內的監視器角度也沒有對著貨梯，目前沒有影像可以釐清當時貨梯內事發經過；警方已傳喚診所劉姓男負責人與電梯公司蘇姓男業者到案說明，將釐清是否有人為疏失或是機械故障問題。

據了解，本案貨梯並沒有開放給診所客人使用，僅開放內部員工載運物品上樓，由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，業者或相關人等是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。

台南市消防局今天中午12時21分獲報，東區一間眼科診所發生貨梯意外，劉姓女報案人表示聽聞「碰」一聲後，就發現員工已身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；救護人員確認死者已明顯死亡、保全現場不送醫，後續交由轄區第一警分局處理，同時通知電梯業者到場。

經東門派出所初步瞭解，蘇女當時正在清潔內部環境時，進入貨梯，但貨梯疑不明原因由一樓升上二樓，導致她身首分離，頭部慘遭夾斷、身體隨貨梯上到二樓；診所內護理師目擊，驚嚇報案，經調閱診所內相關監視器，確認當時僅有蘇婦一人在貨梯內，未發現其他人為介入。

蘇女丈夫及孫子趕往現場，丈夫難過表示妻子人很好、很勤勞，在診所工作約七、八年，原本已經可以退休，家裡也沒有經濟壓力，但妻子覺得待在家裡閒不下來，主動想繼續工作，沒想到會發生憾事，他們的小孩都已經長大成人；家屬認屍後，前往警局製作筆錄，全案將報請檢察官相驗。

蘇女遺體今天下午3時許移置市立殯儀館，工務局人員進入稽查，工務局使用管理科科長郭金昇指出，現場建築物設有兩台合法升降設備，均有按期申報保養；但出事的電梯，經初步確認為未申請的貨梯，後續將依建築法第91條規定，處建築物所有權人、使用人新台幣30萬元，並停止使用貨梯。

由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，相關人士是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。記者袁志豪／攝影
由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，相關人士是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。記者袁志豪／攝影

由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，相關人士是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。記者袁志豪／攝影
由於本案的貨梯沒有向市府申請登記，相關人士是否應負起過失致死責任，將由檢察官相驗時調查釐清。記者袁志豪／攝影

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