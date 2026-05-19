幫孫安佐拍噴火片涉恐嚇公眾罪 共犯老闆、攝影師均2萬交保、限制住居

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫健豪（舊名孫安佐）涉在台北市北投溪畔以自製噴火槍噴火，被警方拘提搜出噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍移送，檢方訊後依槍砲、放火未遂等五罪聲押禁見，士林地方法院認定罪嫌重大，有串證、滅證之虞，17日裁定羈押禁見。

案經檢警追查，發現還有拍攝影片的共犯未到案，今天通知負責拍片、攝影的「佑子」江廷佑和幫忙牽線的老闆、「拳願明星格鬥賽」創辦人兼執行長邱皓偉（綽號秋偉）到案。

2人今天早上經通知到案後，約在下午2時許被以被告身分移送士林地檢署複訊，檢方分別開庭訊問，認定江男和邱男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，均命交保2萬元並限制住居。

據了解，2人偵訊時坦承確實影片就是因「他們」而起，有拍攝、有參與，但強調沒有干涉、指定拍攝噴火槍等有危險疑慮的影片內容；稍早2人交保後被媒體採訪，除了不斷跳針強調不是金主、什麼都不知道，要不然就是提及「偵查不公開」就離開。

孫安佐因涉犯槍砲等五罪，17日遭士林地院羈押禁見。記者翁至成／攝影

孫安佐在Instagram發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。（擷取、合併自孫安佐Instagram）