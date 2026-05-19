孫安佐自製噴火槍案 共犯攝影師、金主皆2萬元交保限制住居

孫安佐（中）涉犯槍砲、公共危險等罪嫌，17日被士林地院裁定羈押禁見。圖／本報系資料照

演員孫鵬兒子孫安佐（已改名孫健豪）等人自製噴火槍並張貼影片，孫安佐已遭羈押禁見。江姓攝影師和邱姓金主今天主動到案說明，士檢訊後諭令各2萬元交保、限制住居。

孫安佐及陳姓友人日前在河堤旁測試自製噴火槍，並在社群平台張貼影片，16日遭檢警拘提到案，檢警搜索時還發現模擬槍及改造霰彈槍，警詢後移送士林地檢署複訊，陳男新台幣3萬元交保，孫安佐遭士林地方法院裁定羈押禁見。

據悉，負責拍片的江姓攝影師「佑子」近日公開坦承自己是藏鏡人，今天上午9時許偕「拳願明星格鬥賽」邱姓創辦人主動前往台北市警察局北投分局說明。邱男供稱和孫安佐有企劃合作合約，除出資拍片外，也牽線「佑子」負責拍片，目的就是為了影片流量。

警詢後，2人向警方表示願意配合檢察官調查，下午主動前往士檢應訊。檢察官訊問後，認為2人涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，諭令邱男、江男均2萬元交保，並限制住居。