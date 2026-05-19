診所疑私設貨梯故障清潔婦慘死 南市工務局：重罰30萬移送法辦

台南市東區林森路一段一間眼科診所，今天中午66歲蘇姓女員工作業時，疑似因貨梯故障，導致蘇女身首分離死亡。台南市工務局代理局長王建雄表示，初步調查該貨梯未申請設置，裁處最高30萬元，勒令貨梯停用，全案並移送法辦。後續將針對設置於2樓以上診所使用的電梯全面聯合稽查，以確保使用人安全。

工務局表示，該棟建築物設有2台合法升降設備，均依規定定期申報與保養，但發生事故的電梯經初步確認為未申請設置的貨梯。

工務局指出，該事故電梯未取得合法使用證明文件，涉有違反建築法第73條及第77條規定情事。依法建築物昇降設備應依法申請許可、完成檢查並取得合法證明後始得使用，管理人亦應善盡維護及安全管理責任。工務局將依法蒐證，移送地方檢察署偵辦。

工務局強調，各建築物所有權人、管理人及使用單位，應確實依規定辦理昇降設備之申請、檢查及維護保養作業，切勿使用未經合法檢驗或未取得許可之設備，以維護公共安全。

台南市消防局今天中午12時21分獲報，東區林森路一段一間眼科診所發生貨梯意外，報案人表示聽聞「碰」一聲後，就發現員工已身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；經初步調查，事故現場疑為診所內部使用之貨梯設備發生故障，導致人員遭受重大傷害。