南投埔里男疑與人糾紛遇害今解剖 男嫌涉殺人羈押禁見

楊姓男子疑與人有糾紛遭毆打，對方助陣的黃姓男子拿出刀械刺向楊男導致傷重死亡，檢方會同法醫師今天解剖以釐清確切死因，持續蒐集犯罪事證；涉案黃姓犯嫌已遭羈押禁見。

南投地方檢察署今天表示，獲報埔里鎮發生楊姓男子因糾紛遭毆受傷、18日送醫不治命案，立即指派檢察官指揮南投縣警察局埔里分局組成專案小組，18日拘提黃姓犯嫌到案偵訊，並安排今天下午解剖鑑定。

檢察官訊問後，認為黃嫌涉犯殺人等，犯罪嫌疑重大，且屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，並有逃亡、勾串之虞，為確保日後偵查、審判程序，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准，持續調查相關事證以釐清案情。

南投地檢署表示，南投地檢署檢察長周士榆獲知此案，立即指示聯繫犯罪被害人保護協會台灣南投分會同步啟動關懷機制，提供死者家屬於相驗、解剖過程關懷協助，今天下午偕同南投犯保人員慰問死者家屬，盼陪伴被害家庭走過傷痛、彰顯柔性司法。