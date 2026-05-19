男揪友製作毒咖啡包 遭喬裝買家員警逮正著…沒賺到錢被判4年2月

李姓男子2年多前以暱稱在社群上刊登販賣毒咖啡包暗語，遭網路巡邏員警發現後喬裝買家，以2萬4000元購買毒咖啡200包，當場將他逮捕外，還委託3名友人以添加果汁粉，協助製造毒品咖啡包，法官認他犯販賣第三級毒品未遂罪及犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，應執行4年2月。

魏姓、林姓及游姓3男子則另案審結，法官認魏犯意圖販賣而持有第三級毒品罪判刑6月，併科罰金6萬元；林幫助犯意圖販賣而持有第三級毒品罪判刑4月，緩刑5年，提供40小時義務勞務；游幫助犯意圖販賣而持有第三級毒品罪判刑4月。

檢方起訴，李在社群網站X上以暱稱「音樂老師」，刊登含俗稱「喵喵」的毒品咖啡包暗語訊息，為執行網路巡邏屏東員警於2023年9月3日發覺，員警使用網站「關注」功能追蹤該帳號。

李隨後傳送「找飲料商？」，暗示毒品交易訊息詢問員警，員警喬裝買家，以微信與他聯繫；雙方約定以2萬4000元購買毒品咖啡包200包，並約定於同年月6日下午4時，在台南進行交易。

李拿了錢後，即將裝有毒品咖啡包190包、毛重約566餘公克的紙袋，交給喬裝買家的員警，員警確認內有毒品後，即表明身分並將他逮捕。

檢警也追出，李、魏2人於同年5、6月間共謀製作毒品咖啡包販售牟利，由李取得封口機、分裝勺等器具後交給魏，並由李將含有「4-甲基甲基卡西酮」褐色粉末後，再於同年8月7日將總淨 重500公克含4-甲基甲基卡西酮褐色粉末帶到魏台南住處。

魏商請游、林姓友人協助製造毒品咖啡包，並進行分裝毒品咖啡包原料作業，經高雄、台南兩地警方，於同年8月8日下午近4時許前往搜索及查扣毒咖啡包等物。

台南地院審酌，李正值青年，為一己私利，無視國家杜絕毒品禁令，著手販賣第三級毒品咖啡包，助長毒品氾濫，戕害國人身心健康，並有滋生其他犯罪可能，另為意圖販賣而持有第三級毒品犯行，倘毒品流入市面散布，危害社會治安及國民健康，助長國內施用毒品歪風，惟尚未著手販賣即遭員警查獲，避免毒害蔓延，李尚無不法獲利。

法官認李販賣第三級毒品未遂罪判刑2年，又犯意圖販賣而持有第三級毒品罪判刑3年6月，應執行4年2月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885