診所女員工身首分離 身體留2樓頭部掉1樓疑貨梯故障釀禍

台南市東區林森路一段一間眼科診所今天中午發生貨梯意外釀死亡案件，診所66歲蘇姓女員工作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓；消防到場後，因蘇女身首分離明顯死亡，全案不送醫保全現場，交由警方調查事故發生原因。

台南市消防局今天中午12時21分獲報，東區林森路一段一間眼科診所發生貨梯意外，報案人表示聽聞「碰」一聲後，就發現員工已身首分離，身體留在二樓，頭部掉落於一樓；救護人員確認死者已明顯死亡，後續交由轄區第一警分局處理，同時通知電梯公司到場配合調查。

目前警方正調閱現場監視器釐清事發經過，並詢問相關人員，以及通知蘇女家屬到場製作筆錄，全案將報請檢察官相驗，以釐清事故發生經過及責任歸屬。