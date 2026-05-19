周玉蔻蔡玉真不認誹謗張淑娟 法官勘驗周手機「對話紀錄很精采」

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，台灣高等法院今調查周、蔡有無犯意聯絡，周拿出手機對話紀錄證明與蔡沒有共謀，審判長卻認為資訊精彩，列印對話紀錄擷圖作為新證據。

周玉蔻庭畢對於被審判長增列的新證據為何未發表意見；張淑娟出庭後表示，案子已傷害她4年，身為被害人她身心疲憊，希望二審能夠好好審理。

張淑娟主張，周玉蔻、蔡玉真2人誹謗她有犯意聯絡，才會在同一天、不同的節目同步爆料指她是當事人，合議庭今傳喚民視吳姓製作人調查節目製播過程，並傳喚周、蔡作證，審問周、蔡是否有犯意聯絡，以作為未來案件量刑之依據。

審判長閱卷後審問周玉蔻、蔡玉真2人，對於她們於2022年9月23日同一時間在不同的節目同時指涉張淑娟的客觀事實有疑，一度脫口表示「你們倆有默契就對了」，又接著稱「我的話撤回」。

蔡玉真表示，周玉蔻2022年9月22日要她再與本案證人即「玖尹」新派中式餐酒館經理戴芝蕙聯絡，她當天沒有聯絡上戴女，跟周玉蔻回報，就去上另一個政論節目「鄭知道了」；周玉蔻當庭提出自己的手機，主張與蔡LINE對話可證明2人沒有事先講好。

周玉蔻另為證明與蔡玉真沒有共謀，還當庭將手機直接交付審判長，審判長查看表示「對話紀錄很精采」，在周玉蔻的同意下，諭知將周手機與蔡2022年9月17日至23日的對話紀錄以彩色列印留存為證據，再訂8月4日庭期進行辯論程序。

2022年9月26日張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真在「辣新聞」節目等發文指她是蔣孝嚴的「緋聞案」女主角，對周女、蔡女提告，檢察官依加重誹謗、個資法起訴她們，一審周、蔡各判刑1年6月，案件上訴二審。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

媒體人蔡玉真。圖／聯合報系資料照片