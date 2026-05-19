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阻毒駕！今年已查獲依托咪酯148公斤 攔阻150萬顆喪屍煙彈流出

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，衍生毒駕問題，刑事局統計，今年1至4月查獲喪屍煙彈分裝場370處，查扣依托咪酯類煙油及粉末共148公斤，估算可製成150萬顆煙彈。

刑事局今舉行「向毒駕宣戰 打擊 喪屍煙毒」記者會說明，依托咪酯類起效作用速度快、半衰期短，容易分裝煙彈且販售價格較低，導致盛行率快速提升。

警方調查，有販毒集團從印度以郵包走私依托咪酯類粉末2公斤，今年1月14日抵台，關務署高雄關檢查發現通報警方。

刑事局偵三大隊追查收貨及運毒者，查獲楊姓男子等5人，研判走私粉末用於分裝煙彈，破獲19處分裝場，查獲林姓男子等26人，搜出依托咪酯類粉末341公克、煙油5050克及煙彈126顆，並查扣海洛因40克、安非他命858克及毒品咖啡包74包。

警方估算查扣毒品價值5千萬元，估計查扣粉末及煙油可製成2萬4218顆煙彈，詢後依毒品罪移送，檢方聲押8人獲准。

刑事局表示，駕駛人施用依托咪酯類會導致意識不清、肌肉異常顫抖，容易造成車輛失控衝撞，嚴重危害道路交通安全，從源頭加強查緝，阻斷毒品流入市面防制毒駕。

有販毒集團從印度以郵包走私依托咪酯類粉末2公斤來台，刑事局追查收貨、運毒者及分裝場，查獲31人移送，查扣價值5千萬元毒品。記者李奕昕／攝影
有販毒集團從印度以郵包走私依托咪酯類粉末2公斤來台，刑事局追查收貨、運毒者及分裝場，查獲31人移送，查扣價值5千萬元毒品。記者李奕昕／攝影

有販毒集團從印度以郵包走私依托咪酯類粉末2公斤來台，刑事局追查收貨、運毒者及分裝場，查獲31人移送，查扣價值5千萬元毒品。記者李奕昕／攝影
有販毒集團從印度以郵包走私依托咪酯類粉末2公斤來台，刑事局追查收貨、運毒者及分裝場，查獲31人移送，查扣價值5千萬元毒品。記者李奕昕／攝影

毒駕 刑事局 印度

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