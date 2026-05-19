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孫安佐收2.5萬報酬拍片？警未查到對價關係...不排除擴大偵查

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）涉在台北市北投溪畔以自製噴火槍噴火，16日被警方拘提搜出噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍移送，檢方依槍砲、放火未遂等五罪聲押禁見，士林地方法院認定罪嫌重大，有串證、滅證之虞，17日裁定羈押禁見。

鏡週刊今天報導，警方查扣改裝槍枝時，孫安佐否認並推給是友人所有，不過據詢問了解，專案小組在搜索、製作筆錄時，孫安佐並未對家中遭查獲的物品否認，沒有強調不是他的。

報導還提到，孫安佐疑為了炒作粉絲見面會，收到「廠商」2.5萬元報酬後拍片，然而專案小組至今尚未發現確切的對價關係。由於孫安佐上傳的噴火槍影片裡，確實有「插入」線上博弈的平台廣告，還說「玩這個遊戲讓我變的超級有錢」，雖然檢察官目前沒有進一步指示，但不排除擴大了解此平台與本案的關係，未來發動偵查。

全案源於，26歲孫安佐本月14日在IG發影片，片中他與網紅經紀人「重讀」陳昱中於北投河堤在噴火裝置填裝煤油點火，噴出十多公尺火焰；警方15日接獲檢舉，16日搜索孫、陳住處拘提兩人，從孫住處查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐、改裝散彈槍、模擬槍，陳被搜出大麻煙斗。

檢方依恐嚇公眾、毒品罪命陳3萬元交保，限制出境出海；認定孫涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生陸路往來危險、槍砲持有具殺傷力槍枝、持有公告查禁模擬槍等五罪，罪嫌重大，有逃亡、滅證、反覆實施之虞，16日聲押禁見，士院17日裁定羈押禁見二月。

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孫安佐（中）涉犯槍砲、公共危險等罪嫌，17日被士林地院裁定羈押禁見。圖／本報系資料照
孫安佐（中）涉犯槍砲、公共危險等罪嫌，17日被士林地院裁定羈押禁見。圖／本報系資料照

孫安佐在Instagram發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。（擷取、合併自孫安佐Instagram）
孫安佐在Instagram發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。（擷取、合併自孫安佐Instagram）

藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。圖／擷取、合併自孫安佐IG
藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。圖／擷取、合併自孫安佐IG

孫安佐上傳的噴火槍影片，確實「插入」線上博弈等平台廣告，還說「玩這個遊戲讓我變的超級有錢」。記者翁至成／翻攝
孫安佐上傳的噴火槍影片，確實「插入」線上博弈等平台廣告，還說「玩這個遊戲讓我變的超級有錢」。記者翁至成／翻攝

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