台美聯手破14起機場運毒 外籍旅客吞百顆海洛因 報酬僅10萬恐送命

海洋委員會海巡署偵防分署與美國國土安全調查署（HSI）密切合作，去年10月起啟動台美跨境緝毒機制，在桃園及小港機場接連偵破14起邊境走私毒品案，發現跨國販毒集團僅以每案最低5萬台幣為代價，就招攬歐美、泰國籍旅客以「人體吞食」及「行李夾帶」方式企圖闖關，共逮捕22名犯嫌，查獲一級毒品海洛因23.3公斤（等同62塊海洛因磚），市值逾8100萬，約可供77萬人次施用。

海巡署今上午舉辦成果聯合記者會，包括海委會主委管碧玲、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、海巡署長張忠龍、美國HSI駐台代表Mr. Brian等人均出席。

海巡署指出，查獲14起案件中，包含11件人體夾帶、3件行李夾藏，共逮捕22人，落網嫌犯以外籍人士為主，包含波蘭籍6人、台籍5人、泰國籍3人、匈牙利籍3人、美國籍2人、拉脫維亞籍2人以及法國籍1人。

其中彰化查緝隊案攔獲2名波蘭籍男子，於腹腔內夾藏第一級毒品海洛因共計188顆（毛重2179公克），市值逾700萬元；台中查緝隊查獲1名美國籍女子，於行李箱夾層內，以黑色塑膠袋包裝走私海洛因（毛重4188公克），市值逾1400萬元。

專案小組透露，跨國販毒集團多從泰國「金三角」一帶取得海洛因，鎖定經濟困頓的歐洲特定國家人士，僅以5至10萬、最多20萬元台幣為報酬，利誘他們申請觀光簽證來台。

他們多採取「2人一組」互相照應，運毒手法極為殘忍且具高度風險，車手需將海洛因以乳膠膜層層包裹，製成每顆重約10公克的毒品膠囊強行吞入腹中，每人平均得吞下近百顆（約1公斤），在體內留存可達1至2週。

他說，這些體內夾藏的毒品，必須在入境後24小時內排出，否則隨時有腸穿孔或乳膠破裂導致急性中毒死亡的危險，有一案就是一顆毒品膠囊卡在體內「排不出來」，被緊急送亞東醫院開刀剖腹才保住性命。

代理檢察總長徐錫祥致詞表示，人體運毒雖非新興手法，但因成本極低、隱蔽性高，在機場每天進出近百萬的人流量中查緝非常困難，若無掌握一手精準情資，根本無法進行破壞性檢查。

徐錫祥指出，2015年以前，海巡緝毒常是跟警察在岸際搶「0.1公克的海洛因」，如今反毒策略改變深化國際合作，將毒品阻絕於境外，現在查獲量都是「百公斤起跳」，甚至曾查獲過600多公斤的史上最大量。

海巡署長張忠龍表示，此次查緝行動橫跨三大洲7個國家，未來海巡署將持續結合檢、警、調等單位合作，落實安居緝毒，同時呼籲民眾，若在海上或岸際發現可疑不法情事，請立即撥打「118」報案，攜手全民守護社會治安。

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海委會主位管碧玲（中）與代理檢察總長徐錫祥（右二）、美國HSI駐台代表Mr. Brian（左二）出席跨境運毒成果聯合記者會。記者翁至成／攝影

彰化查緝隊案攔獲2名波蘭籍男子，於腹腔內夾藏第一級毒品海洛因共計188顆，市值逾700萬元。記者翁至成／翻攝

彰化查緝隊案攔獲2名波蘭籍男子，於腹腔內夾藏第一級毒品海洛因共計188顆，市值逾700萬元。記者翁至成／翻攝

海巡署偵防分署與美國國土安全調查署（HSI）密切合作，自去年10月起啟動台美跨境緝毒機制，在桃園及小港機場接連偵破14起邊境走私毒品案。記者翁至成／攝影

台中查緝隊查獲1名美國籍女子，於行李箱夾層內，以黑色塑膠袋包裝走私4公斤海洛因，市值逾1400萬元。記者翁至成／翻攝

台中查緝隊查獲1名美國籍女子，於行李箱夾層內，以黑色塑膠袋包裝走私4公斤海洛因，市值逾1400萬元。記者翁至成／翻攝

彰化查緝隊案攔獲2名波蘭籍男子，於腹腔內夾藏第一級毒品海洛因共計188顆，市值逾700萬元。記者翁至成／翻攝