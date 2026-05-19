網紅「鳳梨」槍擊案 涉案陳男從馬來西亞返台投案遭逮

嘉義網紅「鳳梨」座車槍擊案有了新進展。嘉義地檢署針對網紅「鳳梨」座車槍擊案，先前已對涉案陳姓被告發布通緝。嘉檢表示，陳男隨後於昨天下午搭機，於晚上10時許抵台，於其入境時立即指揮警方依法將其逮捕歸案。

網紅「鳳梨」吳泓逸夫妻，2025年7月15日開車行經嘉義市博愛路遭謝姓槍手開12槍，檢警偵辦後查獲助槍手逃亡之張男，法院今年依藏匿人犯罪，處張男有期徒刑5月，得易科罰金。

陳男因在台南犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件遭判刑，嘉義地檢、台南地檢都對他發布通緝，也因涉及藏匿嫌犯未到案而被通緝。通緝期間，陳男逃亡至馬來西亞，後於今年5月17日主動透過媒體對外發聲，表達自願返台投案、說明案情並面對前案刑期之意願。

陳男透過媒體表示，謝姓槍手犯案後，大陸友人透過FACETIME與他聯繫，稱謝男近期遭遇「一些麻煩」，盼陳男幫忙接濟幾天。雙方碰面時陳男曾問謝「遇到什麼麻煩」，謝男語多保留且神情恍惚，陳男感覺事有蹊蹺，便表示不方便收留，要求張男將謝載離。

陳男說，因之前犯下其他案件待執行，如今又被無故牽扯網紅鳳梨槍擊案，加上國外事業仍未上軌道，才想說先行離國，將工作處理到一個階段，再返國說明，並面對之前的刑期。

32歲陳嫌本名陳冠璋如今返國，將協助檢警進一步釐清案情。

涉網紅「鳳梨」座車12槍擊案遭通緝，陳男昨晚自馬國返台入境即遭逮。圖／讀者提供