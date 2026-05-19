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毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

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影／向毒駕宣戰 劉世芳：修法禁止、限制吸毒前科取得駕照

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳主持，警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲、法務部檢察司副司長簡美慧、交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺等相關部會共同出席記者會，就打擊毒駕相關策略及近期查緝依托咪酯類毒品成效進行說明。

刑事警察局、台北市政府警察局及新北市政府警察局共同展示及說明查獲相關毒品等成果，為有效打擊毒駕，已經採用「唾液毒品快篩試劑」新式執法政策，改善「事後採尿」 追溯之執法困境。依統計115年1月至4月全國各警察機關共查獲4,725件毒駕案件，370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末計148公斤，攔阻150萬顆毒煙彈流入社會，戮力從供應鏈源頭強力打擊。

劉世芳會中宣示對毒品就是零容忍，不管從源頭的打擊，或者是全力的取締，都展現了無比的決心。劉世芳也就毒駕的預防表示，首先司法院已經通過了預防性羈押，遏止毒駕。更進一步，內政部會跟交通部，甚至要結合衛福部，來限制毒駕者的駕照。劉世芳指出，毒駕者的駕照，如果有吸毒前科，或是有吸毒案例發生時，在「道交條例」中就禁止或者是限制取得駕照。在「道交條例」的修正會送到立法院，請立法委員就法案的修正能夠盡速通過，希望把毒駕造成台灣交通安全上的危害降到最低。

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內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（右一）、警政署長張榮興（右二），刑事警察局、台北市政府警察局及新北市政府警察局共同展示及說明查獲相關毒品等成果。記者黃義書／攝影
內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（右一）、警政署長張榮興（右二），刑事警察局、台北市政府警察局及新北市政府警察局共同展示及說明查獲相關毒品等成果。記者黃義書／攝影

內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（中）主持，警政署長張榮興（左二）、法務部檢察司副司長簡美慧（右二 ）、交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦（左一）、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺（右一）等相關部會共同出席記者會。就打擊毒駕相關策略及近期查緝依托咪酯類毒品成效進行說明。記者黃義書／攝影
內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（中）主持，警政署長張榮興（左二）、法務部檢察司副司長簡美慧（右二 ）、交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦（左一）、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺（右一）等相關部會共同出席記者會。就打擊毒駕相關策略及近期查緝依托咪酯類毒品成效進行說明。記者黃義書／攝影

內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左），刑事警察局、臺北市政府警察局及新北市政府警察局共同展示及說明查獲相關毒品等成果。記者黃義書／攝影
內政部警政署刑事警察局上午在刑事局舉辦「向毒駕宣戰打擊 喪屍煙毒」記者會，由內政部長劉世芳（中）、警政署長張榮興（左），刑事警察局、臺北市政府警察局及新北市政府警察局共同展示及說明查獲相關毒品等成果。記者黃義書／攝影

劉世芳 毒駕 駕照

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