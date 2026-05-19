影／農舍藏毒...台中警跨區破大型製毒工廠 阻10萬毒咖啡包入市

台中市第三警分局、橋頭地檢署啟動跨區聯合打擊機制，去年底在屏東麟洛地區，瓦解一座大型第三級毒品「喵喵」製毒工廠，該工廠藏身偏僻農舍、築起高牆，以躲避查緝，警方在場查扣高達180公斤的毒品先驅原料，若製成毒品咖啡包，初估市價高達5000萬元，涉案劉姓製毒師等2人遭檢方聲押獲准，全案近日檢方偵結，依毒品罪起訴。

檢警調查，去年10月間獲報，有製毒師傅藏身在屏東麟洛一處偏僻農舍，還在農舍四周築起高牆掩人耳目，不過經偵搜發現，出入該處的是有製毒前科的製毒師傅，出入車輛載運物品，多為化學設備與原料，顯非一般農舍所需的農具，因此報請橋頭地檢署指揮偵辦。

全案在去年12月攻堅，當場逮捕劉姓（44歲）、鍾姓（36歲）製毒師，以及負責分裝的林姓男子（35歲）等3人。

警方另在現場起獲毒品咖啡包2669包，以及大批化學實驗設備，查扣的毒品先驅及化學原料包含2-溴-4-甲基苯丙酮結晶、甲胺、丙酮、鹽酸溶液、甲苯等，毒品先驅原料有180公斤，估計可提煉製成100公斤的卡西酮成品。

若進一步分裝，估計可製成高達10萬包的毒品咖啡包，以目前市價每包500元計算，若不幸流入市面，不法利益將高達5000萬元，對社會治安與民眾健康危害甚鉅。

據查，落網的劉男與鍾男都是製毒老手，兩人在2023年至2025年間，已有反覆製毒數次的紀錄，其中一人更早被警方列管為重點製毒師。

全案經移送橋檢訊問後，認定劉、鍾兩名製毒師犯罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押獲准，林男獲3萬元交保。

第三警分局表示，此次行動充分展現警方鍥而不捨、跨區打擊犯罪的執法決心，成功在毒品加工完成、流入市面前將其全面攔截，避免大量毒品毒害民眾。

警方呼籲，製成、販賣毒品屬重罪，切勿以身試法，警方將持續向上溯源、向下刨根，徹底斬斷毒品犯罪供應鏈。

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台中警方去年底破獲屏東一處農舍製毒工廠，現場查扣的毒品及原料，市值初估破5000萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中警方去年底破獲屏東一處農舍製毒工廠，現場查扣的毒品及原料，市值初估破5000萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中警方去年底破獲屏東一處農舍製毒工廠，現場查扣的毒品及原料，市值初估破5000萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中警方去年底破獲屏東一處農舍製毒工廠，現場查扣的毒品及原料，市值初估破5000萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中警方去年底破獲屏東一處農舍製毒工廠，現場查扣的毒品及原料，市值初估破5000萬元。記者陳宏睿／翻攝