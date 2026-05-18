影／台東市2男子不爽被超車亮槍嗆聲 警方獲報逮捕歸案

台東市四維路與傳廣路口傳出一起行車糾紛，陳姓男子與黃姓友人不滿被超車，持槍下車理論後開車逃逸。被害人心生畏懼立刻報案，警方調派線上警網展開追緝，最後在知本橋將陳、黃兩人逮捕，車上查扣疑似槍械及相關違禁品。

台東警分局於今天日下午15時左右接獲報案，報案者指稱在台東市四維路與傳廣路口因超車發生行車糾紛，對方持槍恐嚇示威後逃逸。警方獲報後沿途攔截圍捕，一路追緝至知本橋，車上兩人看見警方持槍下車後立刻放棄掙扎，乖乖蹲在地上被警方上銬帶回。

警方表示，追捕過程未開槍，也沒有人受傷，最後以優勢警力當場逮捕陳姓及黃姓男子，並在車上查獲一把鎮暴槍及毒品吸食器，全案依恐嚇、公共危險、妨害公務、毀損及槍砲等罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。