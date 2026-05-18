快訊

爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台東市2男子不爽被超車亮槍嗆聲 警方獲報逮捕歸案

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台東市四維路與傳廣路口傳出一起行車糾紛，陳姓男子與黃姓友人不滿被超車，持槍下車理論後開車逃逸。被害人心生畏懼立刻報案，警方調派線上警網展開追緝，最後在知本橋將陳、黃兩人逮捕，車上查扣疑似槍械及相關違禁品。

台東警分局於今天日下午15時左右接獲報案，報案者指稱在台東市四維路與傳廣路口因超車發生行車糾紛，對方持槍恐嚇示威後逃逸。警方獲報後沿途攔截圍捕，一路追緝至知本橋，車上兩人看見警方持槍下車後立刻放棄掙扎，乖乖蹲在地上被警方上銬帶回。

警方表示，追捕過程未開槍，也沒有人受傷，最後以優勢警力當場逮捕陳姓及黃姓男子，並在車上查獲一把鎮暴槍及毒品吸食器，全案依恐嚇、公共危險、妨害公務、毀損及槍砲等罪嫌移請台東地方檢察署偵辦。

警方獲報後展開圍捕，最後在台東市知本路橋成功攔截涉案車輛，當場逮捕陳姓及黃姓男子。記者徐白櫻／翻攝
警方獲報後展開圍捕，最後在台東市知本路橋成功攔截涉案車輛，當場逮捕陳姓及黃姓男子。記者徐白櫻／翻攝

台東 恐嚇

延伸閱讀

影／高雄轎車後車廂未關警攔查 民眾目擊「口袋掉出東西」抓到毒駕

毒駕多嚴重？取締新制上路 雲警掃蕩2天查獲6件逮捕6人

「原子少年2」選秀成員陳傳欣台藝大門口遭撞 肇事駕駛肇逃旋遭逮

獨／高雄2警所警友副站長嗆人「再白目就搞怪」 遭告恐嚇事鬧大退職

相關新聞

狄鶯驚傳失聯！ 傍晚現身淡水漁人碼頭海邊…警及時尋人帶返家

藝人狄鶯的獨子孫安佐（現為孫健豪）日前因在IG發布自製噴火槍的影片，涉嫌持有改造槍枝遭逮，法院裁定羈押禁見。狄鶯喊冤反問網友：「你們不覺得他是天才嗎？」不料今天竟傳出失聯，警方搜尋後在漁人碼頭尋獲狄鶯，目前已由警方協助帶返家。

影／台東市2男子不爽被超車亮槍嗆聲 警方獲報逮捕歸案

台東市四維路與傳廣路口傳出一起行車糾紛，陳姓男子與黃姓友人不滿被超車，持槍下車理論後開車逃逸。被害人心生畏懼立刻報案，警方調派線上警網展開追緝，最後在知本橋將陳、黃兩人逮捕，車上查扣疑似槍械及相關違禁品。

大甲媽遶境暴力滋事3警傷 中南部6縣市同步掃黑抓68人

台中市大甲媽祖遶境上月在彰化縣發生暴力事件，3名警察受傷，警政署針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等6縣市同步掃黑，查獲犯罪組織12個、犯嫌68人，查扣不法金流54萬元。

美國出事狄鶯已賣房！理財專家嘆「別再救孫安佐」：讓監獄來管教

慈母多敗兒？股市理財專家「不敗教主」陳重銘近日就在臉書發文直言，藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）「應該是來討債的」，認為過去孫安佐在美國打官司時，父母甚至還因此賣掉一間房子，如今又再度出事，讓他忍不住感嘆，「不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教」陳重銘也認為，與其再花大筆律師費替孩子善後，不如把錢省下來，等未來出獄後再慢慢使用，至少生活上並不會有太大問題。

醫美診所爆針孔偷拍 新竹分店如何退費？消保官教你這樣做

醫美診所愛爾麗爆出煙霧偵測器暗藏針孔偷拍風波，新竹地區也傳多間診所疑涉類似案件。新竹地檢署日前搜索愛爾麗、京都堂中醫及光澤診所，查扣相關證物。新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。

毒駕多嚴重？取締新制上路 雲警掃蕩2天查獲6件逮捕6人

毒駕日益嚴重，且發生交通事故情節比一般車禍來得嚴重，危害國人安全甚鉅，雲林縣警察局在毒駕新制上路後，兩天來各地分局同步展開密集路檢、威力掃蕩，短短兩天就取締六件毒駕，查獲六人，成效卓著，「毒駕零容忍！」縣警局長黃富村強調，取締行動將會持續並加強力道，也將依法建請檢察官聲押，避免毒駕危害再發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。