大甲媽遶境暴力滋事3警傷 中南部6縣市同步掃黑抓68人

慈母多敗兒？股市理財專家「不敗教主」陳重銘近日就在臉書發文直言，藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）「應該是來討債的」，認為過去孫安佐在美國打官司時，父母甚至還因此賣掉一間房子，如今又再度出事，讓他忍不住感嘆，「不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教」陳重銘也認為，與其再花大筆律師費替孩子善後，不如把錢省下來，等未來出獄後再慢慢使用，至少生活上並不會有太大問題。

2026-05-18 11:27