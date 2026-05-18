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大甲媽遶境暴力滋事3警傷 中南部6縣市同步掃黑抓68人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中市大甲媽祖遶境上月在彰化縣發生暴力事件，3名警察受傷，警政署針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等6縣市同步掃黑，查獲犯罪組織12個、犯嫌68人，查扣不法金流54萬元。

刑事局結合6縣市警察局，上月27日至本月6日執行「區域同步掃黑行動專案」，動員警力201人，掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所705處，查緝幫派組合、犯罪組織及隱身宮廟陣頭不法分子。

台中徐姓男子涉藉由某宮廟陣頭吸收青少年加入，暴力懲罰脫離組織成員，警方查獲徐等8人；大甲媽祖遶境經彰化時，穿「彩鳳庵」字樣衣物人員涉妨害公務，3警受傷，其中彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻梁斷裂，警方查獲陳姓男子等7人；雲林北港朝天宮前董事長曾蔡美佐遭圍毆，警方查獲蔡姓男子等23人。

刑事局表示，為防犯罪組織滲透宮廟體系，藉由宗教民俗活動從事不法危害治安，大甲媽祖遶境路線中、南部生活圈的6縣市警察局，於轄內同步掃黑。

刑事局指出，嚴禁犯罪組織、幫派分子非法介入宮廟或宗教民俗活動，持續以「棒打出頭鳥」模式快速強力打擊，並聯合各目的事業主管機關，對幫派投資或經營行業、宮廟等據點行政干預與裁罰，斬斷生計金流與依附空間。

台中市大甲媽祖遶境在彰化縣發生暴力事件，3名警察受傷。本報資料照
台中市大甲媽祖遶境在彰化縣發生暴力事件，3名警察受傷。本報資料照

台中 遶境 幫派

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