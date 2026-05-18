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醫美診所爆針孔偷拍 新竹分店如何退費？消保官教你這樣做

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

醫美診所愛爾麗爆出煙霧偵測器暗藏針孔偷拍風波，新竹地區也傳多間診所疑涉類似案件。新竹地檢署日前搜索愛爾麗、京都堂中醫及光澤診所，查扣相關證物。新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。

新竹市消保官指出，光澤醫美診所新竹店已發聲明，表示院內並無隱藏式或針孔攝影設備；聖宜醫美診所新竹店現場負責人則說明，過往於患者簽署療程同意書前，會取得患者同意療程錄音錄影，但目前已全面停止相關作業。由於本案涉及刑事責任，相關事證仍由檢調單位釐清。

消保官說明，目前光澤醫美診所新竹店尚未接獲市民提出退費申訴；聖宜醫美診所則已受理2件相關申訴案件。消保官已督促業者依公開聲明內容辦理退款事宜。有關光澤醫美診所新竹店部分，現場人員表示，針對尚未使用之療程，消費者可申請全額退款，不收取手續費或違約金，並採現金轉帳方式退還。

至於聖宜醫美診所新竹店，業者已公開表示，針對尚未使用之療程，將提供全額退款且不扣除任何手續費或違約金，現場亦備有現金供退款使用。目前採線上預約方式辦理退費程序，如有疑問，可撥打0800-588-161客服專線洽詢。

另針對轄外愛爾麗醫美診所竹北店部分，該業者亦已發布聲明，表示欲辦理退費之消費者，可透過線上客服或門市預約，由本人攜帶相關證明文件至原門市辦理退費，且不扣除贈品金額及手續費。如有相關疑問，可撥打0800-008-070客服專線詢問。

此外，如有相關法律問題，民眾亦可善用市府提供之免費法律諮詢服務，相關資訊可至市府民政處網頁瞭解；若有消費爭議，也可透過行政院消費者保護會線上申訴系統申訴，或於上班時間撥打1950全國消費者服務專線諮詢。

新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。圖／新竹市政府提供

新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。圖／新竹市政府提供

醫美 新竹 愛爾麗 消保官 偷拍 退費

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