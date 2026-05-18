美國出事狄鶯已賣房！理財專家嘆「別再救孫安佐」：讓監獄來管教

陳重銘呼籲不要再救孫安佐（圖）了，父母既然管不好，就讓監獄來管教。 聯合報系資料照

慈母多敗兒？股市理財專家「不敗教主」陳重銘在臉書發文直言，藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）「應該是來討債的」，認為過去孫安佐在美國打官司時，父母甚至還因此賣掉一間房子，如今再度出事，讓他忍不住感嘆，「不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教」。陳重銘也認為，與其再花大筆律師費替孩子善後，不如把錢省下來，等未來出獄後再慢慢使用，至少生活上並不會有太大問題。

陳重銘分析，孫安佐最大的問題其實不只是行為本身，而是長期缺乏人生目標。他認為，因為父母幾乎把所有事情都準備好了，不需要工作賺錢，也沒有經濟壓力，導致長時間「閒閒沒事做」，最後才會不斷以各種搞怪行為吸引關注。他也直言，一個人若從小到大都沒有真正面對現實與責任，就很容易失去方向感，因此問題根源其實仍回到家庭教育。

另外，陳重銘也提到，狄鶯日前曾在直播中替兒子抱不平，甚至直言「中研院為什麼不吸收他呢」，認為兒子其實相當聰明、有才能。不過對此，陳重銘則幽默回應，「媽媽眼中的孩子，都是天下第一聰明的。」他也以自己為例表示，自己是台科大機械碩士出身，過去還曾在高職教機械科，自認應該也算是「英才」，卻笑說「CIA怎麼沒有來吸收我呢」。

文末，陳重銘認為孩子本來就需要管教，而不是一味寵愛。他強調，若家長長期只替孩子收拾爛攤子、無限包容，反而可能讓孩子失去對行為後果的認知。他認為，教育並不是替孩子鋪好所有道路，而是應該讓孩子學會面對責任與現實，否則即使擁有再好的家庭條件，也可能在人生道路上逐漸失控。

孫安佐14日在個人Instagram發布影片，高喊「決定公開2026最新發明」。畫面中，他背著疑似瓦斯桶裝置，填裝煤油後點火，瞬間噴出大量火焰，射程甚至超過十公尺，黑煙不斷竄出，危險程度宛如「火箭炮」。影片中，孫安佐還自稱這是自己的「秘密發明武器」，並強調是「比較重裝型的」，即使友人在旁提醒危險，他仍語帶輕鬆表示「危險的事情一直都藏在日常中」。

據了解，事發地點疑似位於台北市北投區大業路附近的大排水溝。事實上，這已不是孫安佐第一次涉及相關案件，2024年6月時，他與經紀人曾攜帶改造火焰槍現身信義區街頭，警方後續搜索住處時，也查扣匕首、彈頭、空包彈、改裝火焰槍與不明粉末等物品，兩人當時訊後也分別以30萬元與3萬元交保，後來因罪嫌不足獲不起訴。