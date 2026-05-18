快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

美國出事狄鶯已賣房！理財專家嘆「別再救孫安佐」：讓監獄來管教

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/陳重銘' rel='陳重銘' data-rel='/2/246962' class='tag'><strong>陳重銘</strong></a>呼籲不要再救<a href='/search/tagging/2/孫安佐' rel='孫安佐' data-rel='/2/138943' class='tag'><strong>孫安佐</strong></a>（圖）了，父母既然管不好，就讓監獄來管教。 聯合報系資料照
陳重銘呼籲不要再救孫安佐（圖）了，父母既然管不好，就讓監獄來管教。 聯合報系資料照

慈母多敗兒？股市理財專家「不敗教主」陳重銘在臉書發文直言，藝人狄鶯孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）「應該是來討債的」，認為過去孫安佐在美國打官司時，父母甚至還因此賣掉一間房子，如今再度出事，讓他忍不住感嘆，「不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教」。陳重銘也認為，與其再花大筆律師費替孩子善後，不如把錢省下來，等未來出獄後再慢慢使用，至少生活上並不會有太大問題。

陳重銘分析，孫安佐最大的問題其實不只是行為本身，而是長期缺乏人生目標。他認為，因為父母幾乎把所有事情都準備好了，不需要工作賺錢，也沒有經濟壓力，導致長時間「閒閒沒事做」，最後才會不斷以各種搞怪行為吸引關注。他也直言，一個人若從小到大都沒有真正面對現實與責任，就很容易失去方向感，因此問題根源其實仍回到家庭教育。

另外，陳重銘也提到，狄鶯日前曾在直播中替兒子抱不平，甚至直言「中研院為什麼不吸收他呢」，認為兒子其實相當聰明、有才能。不過對此，陳重銘則幽默回應，「媽媽眼中的孩子，都是天下第一聰明的。」他也以自己為例表示，自己是台科大機械碩士出身，過去還曾在高職教機械科，自認應該也算是「英才」，卻笑說「CIA怎麼沒有來吸收我呢」。

文末，陳重銘認為孩子本來就需要管教，而不是一味寵愛。他強調，若家長長期只替孩子收拾爛攤子、無限包容，反而可能讓孩子失去對行為後果的認知。他認為，教育並不是替孩子鋪好所有道路，而是應該讓孩子學會面對責任與現實，否則即使擁有再好的家庭條件，也可能在人生道路上逐漸失控。

孫安佐14日在個人Instagram發布影片，高喊「決定公開2026最新發明」。畫面中，他背著疑似瓦斯桶裝置，填裝煤油後點火，瞬間噴出大量火焰，射程甚至超過十公尺，黑煙不斷竄出，危險程度宛如「火箭炮」。影片中，孫安佐還自稱這是自己的「秘密發明武器」，並強調是「比較重裝型的」，即使友人在旁提醒危險，他仍語帶輕鬆表示「危險的事情一直都藏在日常中」。

據了解，事發地點疑似位於台北市北投區大業路附近的大排水溝。事實上，這已不是孫安佐第一次涉及相關案件，2024年6月時，他與經紀人曾攜帶改造火焰槍現身信義區街頭，警方後續搜索住處時，也查扣匕首、彈頭、空包彈、改裝火焰槍與不明粉末等物品，兩人當時訊後也分別以30萬元與3萬元交保，後來因罪嫌不足獲不起訴。

孫安佐 孫健豪 陳重銘 狄鶯 孫鵬

延伸閱讀

大蒜不輸保健食品！切開才有「這成分」最殺菌 專家讚：保健效果極佳

白天累爆晚上卻睡不著？ 醫揭失眠兇手：全因晚餐3禁忌

長期耳悶好難受！一照驚見「耳膜一圈黴菌」 醫警告：恐侵襲耳膜

LOPIA被貼窮人標籤！達人反駁「木村拓哉都去了」：像日本好市多

相關新聞

醫美診所爆針孔偷拍 新竹分店如何退費？消保官教你這樣做

醫美診所愛爾麗爆出煙霧偵測器暗藏針孔偷拍風波，新竹地區也傳多間診所疑涉類似案件。新竹地檢署日前搜索愛爾麗、京都堂中醫及光澤診所，查扣相關證物。新竹市政府表示，已派消保官赴轄內光澤、聖宜醫美診所調查，要求業者妥善處理退費爭議，保障消費者權益。

美國出事狄鶯已賣房！理財專家嘆「別再救孫安佐」：讓監獄來管教

慈母多敗兒？股市理財專家「不敗教主」陳重銘近日就在臉書發文直言，藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）「應該是來討債的」，認為過去孫安佐在美國打官司時，父母甚至還因此賣掉一間房子，如今又再度出事，讓他忍不住感嘆，「不要再救他了，父母既然管不好，就讓監獄來管教」陳重銘也認為，與其再花大筆律師費替孩子善後，不如把錢省下來，等未來出獄後再慢慢使用，至少生活上並不會有太大問題。

毒駕多嚴重？取締新制上路 雲警掃蕩2天查獲6件逮捕6人

毒駕日益嚴重，且發生交通事故情節比一般車禍來得嚴重，危害國人安全甚鉅，雲林縣警察局在毒駕新制上路後，兩天來各地分局同步展開密集路檢、威力掃蕩，短短兩天就取締六件毒駕，查獲六人，成效卓著，「毒駕零容忍！」縣警局長黃富村強調，取締行動將會持續並加強力道，也將依法建請檢察官聲押，避免毒駕危害再發生。

自製噴火槍還藏槍 孫安佐涉5罪遭羈押

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）涉在台北市北投溪畔以自製噴火槍噴火，前天被警方拘提搜出噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍移送，檢方依槍砲、放火未遂等五罪聲押禁見，士林地方法院認定罪嫌重大，有串證、滅證之虞，昨裁定羈押禁見。

影／孫安佐遭羈押！手銬腳鐐「無反應」上囚車 法院理由曝光

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，引發社會恐慌，昨遭搜索、拘提，警方在他住處起獲改裝噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後依涉犯槍砲、放火未遂等5罪聲押禁見，士林地院經一小時審理，下午4時18分裁准。

孫安佐自製火槍遭羈押 下午上銬離開士林地院

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（已改名孫健豪），日前因涉嫌公然引燃自製「重裝型噴火槍」並將影片上傳散布，引發社會關注。警方昨日前往其住處搜索並將人拘提到案，現場查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍等物品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。