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毒駕多嚴重？取締新制上路 雲警掃蕩2天查獲6件逮捕6人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

毒駕日益嚴重，且發生交通事故情節比一般車禍來得嚴重，危害國人安全甚鉅，雲林縣警察局在毒駕新制上路後，兩天來各地分局同步展開密集路檢、威力掃蕩，短短兩天就取締六件毒駕，查獲六人，成效卓著，「毒駕零容忍！」縣警局長黃富村強調，取締行動將會持續並加強力道，也將依法建請檢察官聲押，避免毒駕危害再發生。

警政署資料顯示，2023年3、4級毒品使用人口，30歲以下高達93%，18歲以下更占4成，毒品氾濫且危害嚴重，尤其近來毒駕情形日益嚴重，屢屢帶來嚴重傷亡，雲林縣本月13日就發生一起吳姓男子駕駛失竊車拒檢逃逸，斗六分局發動攔截圍捕，吳嫌在路口衝撞一輛自小客車造成兩人受傷，警方最後成功逮捕，在車內起出安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品。

為杜絕毒駕持續危害，警政警署最新修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，員警執勤只要發現駕駛人精神恍惚、反應異常、蛇行、拒檢逃逸等疑似毒駕情形，將可依法實施攔查及唾液毒品快篩檢測；若檢測呈陽性或拒絕檢測，足認不能安全駕駛者，可依現行犯或準現行犯進行逮捕，並帶回製作筆錄、採集尿液及移送法辦。

鑑於近來吸食喪屍煙彈毒駕情形日增，雲林縣警局為防制毒駕危害安全，在新制上路後，兩天來通令各分局密集展開路檢，在短短48小時取締毒駕6件逮捕6人。並對涉犯毒駕且有反覆實行之虞，依法建請檢察官聲請羈押，避免毒駕危害再次發生。

雲林縣警局長黃富村呼籲，毒駕是道路的隱形殺手，嚴重危害民眾安全。警方將持續結合路檢、巡邏稽查，強化高風險時段、路段實施攔查；毒駕切勿心存僥倖、害人害己，民眾若發現疑似毒駕或危險駕駛情形，請立即撥打110報案，共同維護道路安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕危害嚴重，尤其許多毒蟲改吸喪屍煙彈毒駕，造成精神恍忽屢屢發生嚴重車禍，傷及無辜，雲林警方強力取締腳步將不停止。記者蔡維斌／翻攝
毒駕危害嚴重，尤其許多毒蟲改吸喪屍煙彈毒駕，造成精神恍忽屢屢發生嚴重車禍，傷及無辜，雲林警方強力取締腳步將不停止。記者蔡維斌／翻攝

毒駕新制上路，見可疑可檢測，若呈現陽性反應或拒檢者可依法逮捕送辦。記者蔡維斌／翻攝
毒駕新制上路，見可疑可檢測，若呈現陽性反應或拒檢者可依法逮捕送辦。記者蔡維斌／翻攝

雲林警方全力掃蕩毒駕，密集路檢兩天查獲六件逮捕六人移送法辦。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方全力掃蕩毒駕，密集路檢兩天查獲六件逮捕六人移送法辦。記者蔡維斌／翻攝

毒品 雲林 毒駕

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