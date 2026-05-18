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自製噴火槍還藏槍 孫安佐涉5罪遭羈押

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

藝人<a href='/search/tagging/2/狄鶯' rel='狄鶯' data-rel='/2/102879' class='tag'><strong>狄鶯</strong></a>、孫鵬兒子<a href='/search/tagging/2/孫安佐' rel='孫安佐' data-rel='/2/138943' class='tag'><strong>孫安佐</strong></a>（中）涉在台北市北投溪畔持噴火槍噴火，被搜出改裝散彈槍及模擬槍，士林地方法院昨裁定羈押禁見。記者葉信菉／攝影
藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐（中）涉在台北市北投溪畔持噴火槍噴火，被搜出改裝散彈槍及模擬槍，士林地方法院昨裁定羈押禁見。記者葉信菉／攝影

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）涉在台北市北投溪畔以自製噴火槍噴火，前天被警方拘提搜出噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍移送，檢方依槍砲、放火未遂等五罪聲押禁見，士林地方法院認定罪嫌重大，有串證、滅證之虞，昨裁定羈押禁見。

廿六歲孫安佐本月十四日在IG發影片，片中他與網紅經紀人「重讀」陳昱中於北投河堤在噴火裝置填裝煤油點火，噴出十多公尺火焰；警方十五日接獲檢舉，前天搜索孫、陳住處拘提兩人，從孫住處查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐、改裝散彈槍、模擬槍，陳被搜出大麻煙斗。

警方從孫手機發現不少使用火槍影片，最早從去年開始。孫稱研究火槍已久，透過網路學習及買零件組裝，有做好安全措施，不會發生火災，不認為是犯罪。陳稱僅協助拍片。

檢方依恐嚇公眾、毒品罪命陳三萬元交保，限制出境出海；認定孫涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生陸路往來危險、槍砲持有具殺傷力槍枝、持有公告查禁模擬槍等五罪，罪嫌重大，有逃亡、滅證、反覆實施之虞，前天聲押禁見，士院昨裁定羈押禁見二月。

孫由法警戒護，戴手銬、腳鐐步上囚車被送至台北看守所，對媒體詢問是否後悔及害怕坐牢，不發一語。陳說，曾勸孫不要再研究火槍發影片，這次證明已無法控制孫，即日起卸任經紀人。

孫安佐 孫健豪 狄鶯

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