美網站開台選舉賭盤 立院籲修法

檢警發現美國預測市場網站「ＰＯＬＹＭＡＲＫＥＴ」出現年底九合一選舉賭盤，立法院法制局提出報告，面對此類新興賭博方式，法制是否足以因應有檢討空間，建議研議修法。

報告指出，有別於傳統由莊家設定賠率，該平台利用區塊鏈技術與類似訂單簿交易機制，由參與者依下注情形自動形成對賭關係，賠率即時浮動，賭客利用電子錢包以ＵＳＤＣ穩定幣投注；平台的價格變動，客觀上具民意調查外觀，一旦特定交易人透過大量虛假或偏頗的掛單行為擾亂市場，極易引發從眾效應，影響選民判斷，破壞選舉公正性。

法制局建議主管機關研議修正公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法及刑法，將著手下注而尚未有其他用戶與之對賭的未遂階段納入處罰，擴大選舉賭博罪行為態樣，將「虛擬空間」納入「供給賭博場所罪」處罰，並明定網路及選舉賭博罪所涉財物，具絕對義務沒收規定。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，黨團支持研議修法，將「掛單下注、提出賭博要約」納入處罰，不能等成交才算違法，透過網路、電子通訊或區塊鏈平台提供選舉賭博服務，應視同提供賭博場所，並強化查扣、沒收涉案虛擬資產。

民眾黨團總召陳清龍說，面對新興賭博如法律有缺漏，應盡速修法。國民黨立委賴士葆質疑，單靠修法可能無法遏止，虛擬資產服務法草案仍在財政委員會審查中，應加入相關規範。