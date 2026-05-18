聽新聞
0:00 / 0:00

美網站開台選舉賭盤 立院籲修法

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭／台北報導

檢警發現美國預測市場網站「ＰＯＬＹＭＡＲＫＥＴ」出現年底九合一選舉賭盤，立法院法制局提出報告，面對此類新興賭博方式，法制是否足以因應有檢討空間，建議研議修法

報告指出，有別於傳統由莊家設定賠率，該平台利用區塊鏈技術與類似訂單簿交易機制，由參與者依下注情形自動形成對賭關係，賠率即時浮動，賭客利用電子錢包以ＵＳＤＣ穩定幣投注；平台的價格變動，客觀上具民意調查外觀，一旦特定交易人透過大量虛假或偏頗的掛單行為擾亂市場，極易引發從眾效應，影響選民判斷，破壞選舉公正性。

法制局建議主管機關研議修正公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法及刑法，將著手下注而尚未有其他用戶與之對賭的未遂階段納入處罰，擴大選舉賭博罪行為態樣，將「虛擬空間」納入「供給賭博場所罪」處罰，並明定網路及選舉賭博罪所涉財物，具絕對義務沒收規定。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，黨團支持研議修法，將「掛單下注、提出賭博要約」納入處罰，不能等成交才算違法，透過網路、電子通訊或區塊鏈平台提供選舉賭博服務，應視同提供賭博場所，並強化查扣、沒收涉案虛擬資產。

民眾黨團總召陳清龍說，面對新興賭博如法律有缺漏，應盡速修法。國民黨立委賴士葆質疑，單靠修法可能無法遏止，虛擬資產服務法草案仍在財政委員會審查中，應加入相關規範。

賭博 美國 修法

延伸閱讀

列洗防法告誡戶難撤銷 立委籲訂辦法

綠委辦偏鄉教師支援平台座談會 盼解資源媒合等困境

陳國樑／台股4萬點 健保竟向國庫揩油？

醫涉非法仲介病患赴中移植器官 監委自動調查

相關新聞

影／孫安佐遭羈押！手銬腳鐐「無反應」上囚車 法院理由曝光

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，引發社會恐慌，昨遭搜索、拘提，警方在他住處起獲改裝噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後依涉犯槍砲、放火未遂等5罪聲押禁見，士林地院經一小時審理，下午4時18分裁准。

失智婦爬窗墜樓 業者照顧有疏失改判有罪

南投縣某護理之家失智症住民鄭賴姓老婦從三樓墜落不治，員工稱是摔下床，一審認定墜樓，但李姓負責人無疏失，判無罪，檢方上訴。台中高分院認定爬窗墜落，李明知老婦失智具行走能力，卻安置三樓缺乏防墜設施，事後與員工串供，依過失致死罪判刑六月，緩刑三年；可上訴。

美網站開台選舉賭盤 立院籲修法

檢警發現美國預測市場網站「ＰＯＬＹＭＡＲＫＥＴ」出現年底九合一選舉賭盤，立法院法制局提出報告，面對此類新興賭博方式，法制是否足以因應有檢討空間，建議研議修法。

自製噴火槍還藏槍 孫安佐涉5罪遭羈押

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）涉在台北市北投溪畔以自製噴火槍噴火，前天被警方拘提搜出噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍移送，檢方依槍砲、放火未遂等五罪聲押禁見，士林地方法院認定罪嫌重大，有串證、滅證之虞，昨裁定羈押禁見。

孫安佐自製火槍遭羈押 下午上銬離開士林地院

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（已改名孫健豪），日前因涉嫌公然引燃自製「重裝型噴火槍」並將影片上傳散布，引發社會關注。警方昨日前往其住處搜索並將人拘提到案，現場查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍等物品。

孫安佐自製「重裝型噴火槍」玩過頭 士林地院：羈押禁見

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因涉公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，引發社會恐慌，昨遭搜索、拘提，警方在他住處起獲改裝噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後，昨晚依涉犯槍砲、放火未遂等5罪向士林地院聲請羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。