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失智婦爬窗墜樓 業者照顧有疏失改判有罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

<a href='/search/tagging/2/南投' rel='南投' data-rel='/2/177265' class='tag'><strong>南投</strong></a>縣一間護理之家在4年前發生失智婦<a href='/search/tagging/2/墜樓' rel='墜樓' data-rel='/2/229777' class='tag'><strong>墜樓</strong></a>意外，業者一審獲無罪，台中高分院改認定有罪。圖／聯合報系資料照片
南投縣一間護理之家在4年前發生失智婦墜樓意外，業者一審獲無罪，台中高分院改認定有罪。圖／聯合報系資料照片

南投縣某護理之家失智症住民鄭賴姓老婦從三樓墜落不治，員工稱是摔下床，一審認定墜樓，但李姓負責人無疏失，判無罪，檢方上訴。台中高分院認定爬窗墜落，李明知老婦失智具行走能力，卻安置三樓缺乏防墜設施，事後與員工串供，依過失致死罪判刑六月，緩刑三年；可上訴。

判決指出，鄭賴姓老婦患失智症、行為障礙，二○二二年八月八日住進李姓男子經營的護理之家，當月十七日清晨自三樓房間窗戶墜落至一樓戶外草地，顱骨、多處肋骨骨折及創傷性休克，經送醫不治；員工稱是摔下床，但檢方依法醫解剖報告等認定墜樓，業者人力不足、監視器設備損壞維修有疏失，依過失致死罪起訴李。

南投地方法院認定，該機構有八名護理人員、廿四名照服員，符合規定，證人作證監視器損壞是因雷擊，法規也無規定須設監視器，護理之家是照護設施而非精神疾病院所、監禁機構，人員、設施無欠缺，不能僅因住民墜樓即認定有疏失，判李無罪。

檢方上訴，主張李明知老婦失智，卻安排住欠缺防墜設施的三樓而非一樓。台中高分院認定，法醫報告指老婦頭皮有嚴重撕剝傷，傷口深處有雜草與泥土，全身多處骨折、主動脈出血，屬加減速傷害，為從六公尺以上高處墜落造成，非八十公分高病床跌落，且從窗外消防設備平台採到鞋印，證實老婦爬窗墜落致死。

二審認定，從手機數位採證發現，李在手機群組與員工定調老婦是倒臥床邊地板，將頭部雜草、泥土，解釋為急救時拿落地床單止血沾上，無法採信員工證詞。

法官認為，李與老婦簽有照護契約，應提供對生命、身體無危害的居住處所，李也稱會安排失智住民在一樓避免跌倒風險；李明知老婦失智具自由行走能力，應安排在無樓梯的一樓，卻安置於缺乏防墜設施的三樓，客觀上已可預見老婦有攀窗跌落可能，有應注意而未注意過失，考量與老婦家屬和解，判刑六月，得易科罰金，緩刑三年。

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