桃園警假日雷霆掃蕩攔檢 臨檢打擊犯罪刨根究底

桃園市中壢、桃園、大園警分局昨晚至今天凌晨結合市刑大、交大及保安大隊霹靂小組執行雷霆除暴掃蕩，加上連日專案勤務，在掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺都有成果。

中壢警分局統計，5月10至16日，共查獲各類刑案123件111人，其中包含詐欺案件46件45人、毒品案件25件24人、公共危險案件12件10人及竊盜案件7件7人，並同步緝獲通緝犯20件15人。

桃園警分局規畫9處路檢、17處場所臨檢，連同專案期間合計查獲刑案107件、涉案人109人，包括一般刑案10件15人、竊盜7件7人、毒品12件15人、通緝29件23人、詐欺34件34人、公危15件15人。

大園警分局昨晚共查獲詐欺案6件6人、公共危險案件15件15人、毒品案件15件11人、詐欺等各類通緝犯30件21人、其他各類刑案20件12人，與桃園、中壢分局都展現打擊犯罪決心和成果。

另外，大溪警分局昨日下午在復興區枕頭山魅力商圈舉辦防詐騙宣導，向在地居民、攤商及遊客宣導包括假投資、假網拍及假退稅真詐財等常見手法，詐團並常要求操作ATM、網路銀行或提供帳戶資料騙存款，務必提高警覺。

大園警方路檢嚴防酒駕等違規行為。記者鄭國樑／翻攝

中壢警分局臨檢特定場所。記者鄭國樑／翻攝