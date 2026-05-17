影／孫安佐遭羈押！手銬腳鐐「無反應」上囚車 法院理由曝光

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，引發社會恐慌，昨遭搜索、拘提，警方在他住處起獲改裝噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署訊後依涉犯槍砲、放火未遂等5罪聲押禁見，士林地院經一小時審理，下午4時18分裁准。

孫安佐在法警戒護下，今天下午4時45分被施以手銬、腳鐐踏上囚車，畫面可見他面對媒體詢問「會不會後悔、怕不怕」都未有反應，抬頭挺胸甚至稍微搖頭晃腦；而孫安佐的律師辯護失敗後，不發一語快步離開士林地院，拒絕回應媒體。

士院公布裁押理由，指孫安佐涉犯刑法恐嚇公眾、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有非制式獵槍罪、非法持有模擬槍罪，因犯嫌重大，又處於偵查階段，依卷內資料，尚有其他證人和共犯未到案，審酌被告與共犯或證人關係，以現今通訊技術特性，若未羈押並禁止接見、通信，難認不會串證，有事實足認有串證、滅證之虞，因此裁定羈押禁見2月。

孫安佐的律師辯護失敗後，不發一語快步離開士林地院，拒絕回應媒體。記者翁至成／翻攝

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（白外衣者）因涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭士林地檢署聲羈押禁見，士林地院稍早下午3點開庭，經過一小時審理，裁定羈押禁見。記者翁至成／攝影

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（白外衣者）因涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭士林地檢署聲羈押禁見，士林地院稍早下午3點開庭，經過一小時審理，裁定羈押禁見。記者翁至成／攝影