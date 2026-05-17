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高雄轎車一路連撞4車釀5傷還衝進工廠內 駕駛慘死包包搜出「毒煙彈」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄岡山區本洲工業區今天早上發生重大車禍。55歲薛姓男子開車行經本工環東路口及本洲路口時，突然連續撞擊4部機車，隨後衝進前峰路一處工廠內，4機車騎士含乘客共5人受傷，薛男受困車內，獲救時已無生命跡象，急救後不治，警方在薛男車上發現喪屍煙彈，懷疑是毒駕肇事，肇事原因待調查。

警方調查，今天上午9時許，薛男駕駛黑色轎車行經本工環東一路、本洲路與本工環東路口及本洲路等三處，先接連擦撞29歲羅姓男騎士、31歲黃姓男騎士（後座載著26歲黎姓男子）、69歲徐姓、62歲馬姓男騎士，造成4車、5人受輕重傷。

薛男撞擊機車後持續行駛，隨後失控撞進前峰路一處工廠內，整輛車變形嚴重，薛男受困其中。警消獲報後到場，薛已無生命跡象，脫困時送醫院急救，仍宣告不治。

至於遭薛男撞擊的機車騎士及乘客，分受輕重傷均送往醫院，其中羅姓男子（越南籍移工）傷勢較重，目前仍昏迷中尚未脫險。

警方後續於薛男隨身包包內查獲煙彈3枚，經初步檢測呈二級毒品依託咪酯陽性反應，也就是俗稱的「喪屍菸彈」，懷疑薛男是吸毒後上路肇事，已報請橋頭地檢署相驗，後續抽血檢測釐清是否有酒駕或毒駕，遭受波及的機車駕駛均無酒駕情事。

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薛姓男子一路開車狂飆，撞上4輛機車釀5傷後衝進本洲工業區某間工廠，最後慘死車內。讀者提供
薛姓男子一路開車狂飆，撞上4輛機車釀5傷後衝進本洲工業區某間工廠，最後慘死車內。讀者提供

薛姓男子一路開車狂飆，撞上4輛機車釀5傷後衝進本洲工業區某間工廠，最後慘死車內。讀者提供
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薛姓男子一路開車狂飆，撞上4輛機車釀5傷後衝進本洲工業區某間工廠，最後慘死車內。讀者提供
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高雄 機車騎士 車禍

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