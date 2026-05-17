孫安佐二度入獄？辯護律師急閱卷…士林地院今14:30開聲押庭

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因涉公然引燃自製「重裝型噴火槍」並散布影片，引發社會恐慌，檢警昨搜索、拘提孫安佐，在他住處起獲改裝噴火裝置、改裝散彈槍、模擬槍等物，士林地檢署複訊後，依涉犯槍砲、放火未遂等5罪，昨晚向士林地院聲請羈押禁見。因聲押時已深夜，士院決定讓孫安佐在拘留室過夜，今開庭裁定。

士院稍早表示，本案因配合辯護人閱卷與準備時間，預定在今天下午2時30分召開聲押庭，由於仍處於偵查階段，採不公開審理。

本案源於孫安佐5月14日在IG公開與經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）在北投溪畔「試火槍」的影片，畫面可見2人填裝沒油後點火，噴出達十多公尺的巨量火焰與黑煙。

北投警方獲悉，考量緊鄰民宅與灌木叢，極具公共危險，報請檢察官指揮偵辦，專案小組16日拂曉出擊拘提、搜索二人住處，除扣得影片中的「肩負式噴火裝置」外，更在孫安佐住處查獲改裝散彈槍與模擬槍，案情隨之急轉直下，檢方複訊認定孫男涉犯未經許可持有具殺傷力槍枝、持有模擬槍、放火未遂、恐嚇公眾及以他法致生陸路往來危險等5項罪嫌重大，且有逃亡、串證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

同案被捕的共犯經紀人網紅「重讀」，則因另在住處被搜出大麻煙斗，檢方複訊後依恐嚇公眾、公眾危險及毒品等3罪，諭知3萬元具保，並限制住居、出境出海。

現年26歲的孫安佐，爭議人生始於赴美留學期間，當時他迷戀槍彈，2018年在校向同學揚言「要用槍攻擊學校」遭美國警察逮捕，起獲手槍、1607發子彈，當時孫鵬、狄鶯夫婦愛子心切，立刻放下台灣演藝工作飛美救子，甚至耗費上千萬聘請頂尖律師團，最終經認罪協商，孫被以非美國公民身分持武重罪關押238天後遭驅逐出境，終身不得入境美國。

孫安佐（改名孫健豪）涉犯槍砲等罪嫌16日清晨遭北市警方拘提，下午移送士林地檢署複訊遭聲押禁見。記者翁至成／攝影

孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」遭警方拘提到案，16日從北投分局移送士林地檢複訊。記者翁至成／攝影