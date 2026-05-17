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高雄阿伯駕車撞分隔島車頭毀輪胎脫落 下車語無倫次被測出毒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

61歲王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，因撞擊力不小，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王男幸運毫髮未傷；但警方到場，王精神恍惚、語無倫次，雖無酒駕，但被測出有毒駕行為，警方當場將他上銬並建請檢方羈押。

左營警分局指出，王姓男子今天凌晨2時許駕車沿民族一路北往南方向行駛，行經民族一路1101巷口時，不明原因自撞快慢車道分隔島，因撞擊力道大，造成轎車車頭下方嚴重毀損、右前輪和鋼圈脫落後，還滑行至民族一路與重愛路口才停下。

有網友目擊事故經過，在網路社群貼文驚訝指「司機吸很多」；博愛四路派出所獲報派員到場處置，王男肇事後未受傷，警方詢問發生何事、車子是否是你的？王精神恍惚稱「應該是我的吧！」警方見他不像喝醉酒，呼叫同仁「不是酒駕，你帶個快篩（毒品快篩試劑）過來」。

警方先對王實施酒測，無有酒精反應，但唾液快篩卻呈現甲基安非他命陽性反應，警方當場將王上銬帶回查辦。

警詢後，依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，「駕駛汽機車吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品」處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管及吊扣其駕駛執照1年至2年；因王男涉有毒駕行為，將建請檢方預防性羈押。

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王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕帶回查辦。記者石秀華／翻攝
王姓男子今天凌晨2時許駕車行經高市民族一路與重愛路口，自撞分隔島，致車頭毀、輪胎和鋼圈脫落，王被警方測出毒駕帶回查辦。記者石秀華／翻攝

毒駕 自撞

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