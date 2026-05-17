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大園警雷霆除暴出動逾36名警力 觀音草漯攔截28歲男吸喪屍煙彈毒駕

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市大園警分局雷霆除暴專案勤前教育。圖：警方提供

為彰顯執法決心、淨化轄區治安及有效遏止違法作為，桃園市大園警分局於昨(16)日晚間出動36名以上警力執行雷霆除暴專案，市警局副局長廖材楨特別親臨大園分局主持勤前教育，勉勵值勤員警臨檢時務必提高警覺、注意周邊異常狀況，並落實執勤三安，全力淨化轄區治安；大園分局長蘇茂智也現場叮嚀，員警查獲毒駕時應嚴格遵循相關作業程序，切勿疏縱人犯。在觀音草漯地區，果真查獲一名28歲黃姓騎士涉嫌吸食喪屍煙彈毒駕，全案依法偵辦。

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大園分局規劃設置多處臨檢點，並採分組巡邏方式強化轄區治安維護。圖：讀者提供

此次雷霆除暴專案由蘇茂智親自帶隊，規劃設置多處臨檢點，並採分組巡邏方式強化轄區治安維護，針對轄內曾經發生或易發生事故之KTV小吃店、汽車旅館、青少年聚集易生涉毒及色情等其他治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，強力掃蕩轄內不法份子，並與轄區守望相助隊、民防及義警等民力，共同維護社會治安、展現打擊犯罪之決心。

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大園分局前往治安顧慮場所，執行擴大臨檢。圖：讀者提供

透過強力掃蕩、查緝，共查獲詐欺案6件6人、公共危險案件15件15人、毒品案件15件11人、詐欺等各類通緝犯30件21人、其他各類刑案20件12人，有效壓制犯罪氣焰，展現警察維護治安決心。

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大園分局雷霆除暴專案展現打擊犯罪之決心。圖：讀者提供

昨晚19時25分許草漯派出所員警執行巡邏勤務時，敏銳發現28歲黃姓男子騎乘機車行跡可疑，且於騎車時手中握有一只煙桿，員警隨即上前攔停盤查，當場查獲近十克的依托咪酯菸彈，全案依公共危險(毒駕)及毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦。

蘇茂智表示，將持續秉持「除惡務盡、刨根究底」的原則，針對轄區治安要點持續打擊，遏止各類犯罪發生。同時也呼籲民眾，若發現任何可疑犯罪行為或徵候，請立即向警方報案，透過警民合作，讓警方能迅速反應、即時遏止犯罪，共同營造更安全的社會環境。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警雷霆除暴出動逾36名警力 觀音草漯攔截28歲男吸喪屍煙彈毒駕

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