密室逃脫員工意外窒息亡！母痛喊「天塌下來了」 直呼意外不該發生

台北市「邏思起子」密室逃脫員工近日遭勒頸窒息，送醫搶救不治，而北市府也被質疑法規上有缺失，遭到批評。死者母親也在社群發文直言，「這場意外真的不該發生」到現在還是無法相信女兒遇難，真的很不甘心。

死者母親在Threads上發文，她表示，第一天救回心跳後，她祈禱和親朋好友求神拜佛，在遠也去每天祈禱奇蹟，但是奇蹟還沒發生，我再也不相信有奇蹟。

死者母親說，因為太痛，心情無法平復，每天哭累了，希望能到夢裡見寶貝女兒，她知道很多愛她，關心她的家人、同學、朋友，讓大家擔心了，也讓大家陪她哭泣。

死者母親淚訴，到現在還是很不真實無法相信失去女兒，那個會牽著媽媽的手，一起遛毛孩，一邊聊天，媽媽遇到什麼問題，女兒也會耐心聆聽，努力幫忙解決問題，是她心靈的支柱，「失去寶貝，我的天真的塌下來了。這場意外真的不該發生，寶貝喜歡密室逃脫，但它卻奪取寶貝的性命，我真的很不甘心」。