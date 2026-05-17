影／毒駕男撞騎士毀13車 民眾群情激憤：叫你兒子別再吸毒…母致歉

43歲魏姓男子昨晚涉嫌毒駕，在基隆市成功一路逆向連撞路旁共13輛機車，還撞倒一名騎士險輾，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏，群情激憤，警方趕至逮人，魏母今凌晨趕到派出所，向受害民眾致歉，警方訊後將魏男依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦。

魏男昨天9點多開車在基隆市成功一路，失控逆向連撞路旁共13輛機車，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏，警方在他身上查獲含有喪屍煙彈的電子煙主機1支，安非他命快篩陽性反應；民眾行車記錄器曝光，錄下他衝撞過程，直呼誇張。

警方調查，一名騎車騎士被他直接撞倒，人車倒地，騎士摔倒在地打滾，險被輾，手、腳多處擦傷，救護車趕至將他送醫；另有一對母女頭暈擦傷。

魏男在現場先被熱心、氣憤民眾拖出駕駛座，警方趕至將他逮捕，上銬壓制在地上，他一開始否認吸毒，只表示是不小心打瞌睡撞車，警方訊後今天凌晨2時39分移送到分局偵查隊，上午將移送地檢署。

十多輛機車被撞受害民眾到忠二所製作筆錄，魏男母親到場，據一名機車車主表示，魏男的母親一一向大家致歉，表示兒子不是故意的，他有向她說「請叫你的兒子不要再吸毒，不要毒駕害人。」，魏母顯得很難過，有點講不出話來，一度落淚。

一名騎車騎士被汽車直接撞倒，人車倒地，騎士摔倒在地打滾，險被輾，手、腳多處擦傷，救護車趕至將他送醫。記者游明煌／翻攝

毒駕魏男撞倒1騎士險輾、毀13車，先被民眾拖下車，警方趕至逮捕。記者游明煌／攝影

毒駕魏男撞倒1騎士險輾、毀13車，先被民眾拖下車，警方趕至逮捕。記者游明煌／攝影