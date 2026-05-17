影／撞倒13車3人傷橫衝直撞影片曝 熱心民眾將毒駕男拖下車

43歲魏姓男子今晚開車在基隆市成功一路，失控逆向連撞路旁共13輛機車，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏，警方趕至逮人，在他身上查獲含有喪屍煙彈的電子煙主機1支，安非他命快篩陽性反應；民眾行車記錄器曝光，錄下他衝撞過程，直呼誇張。

基隆市警一分局忠二路派出所今晚間9點多獲報，成功一路有小客車逆向衝撞，多人受傷，消防局先將一名騎士送醫，手、腳多處擦傷，再將一對母女頭暈送醫。

據目擊民眾表示，黑色失控逆向連撞路旁機車，再往前猛撞，又撞倒機車後卡住才停下。

另有開車在後方的駕駛行車記錄器錄下衝撞過程，駕駛表示，魏男一開始停住被後面一輛車叭，後來往前開就暴衝，逆向猛烈衝撞路旁一整排機車，接著又開到車道上再撞另一輛機車卡住，後退又推倒一堆機車。

警方在魏男身上查獲含有煙彈之電子煙主機1支，經使用唾液毒品快篩檢測呈第二級毒品安非他命陽性反應，全案依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移請基隆地檢署偵辦。

43歲魏姓男子今晚開車在基隆市成功一路，失控逆向連撞路旁共13輛機車，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏。記者游明煌／攝影

43歲魏姓男子今晚開車在基隆市成功一路，失控逆向連撞路旁共13輛機車，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏。記者游明煌／攝影

43歲魏姓男子今晚開車在基隆市成功一路，失控逆向連撞路旁共13輛機車，造成3人受傷送醫，熱心民眾將他拖出駕駛座制伏。記者游明煌／攝影