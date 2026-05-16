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獨／又毒駕！基隆男開車衝撞13機車3人送醫 警查獲喪屍煙彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今晚10點多，在基隆市仁愛區成功一路，魏男開黑色休旅車在光華國宅前失控撞倒路邊停放十多輛機車後，再往前肇逃百餘公尺，追撞其他機車及民眾，致3人輕傷送醫。警方趕至將他制伏，毒品快篩陽性反應為毒駕，並查獲含有依託咪酯的喪屍煙彈1顆。現場聚集大批民眾，直呼橫衝直撞太離譜。

目擊民眾表示，這名男子駕黑色自小客車先在全聯福利中心前失控，撞倒路邊停放十多輛機車後，再往前肇逃百餘公尺，開到涼亭前追撞其他機車、民眾，造成多人受傷，警方趕至將男子制伏。

基隆市消防局說，現場一名男性騎士及一對母女擦傷、頭暈送醫，幸好都是輕傷。警方查獲含有依託咪酯的喪屍煙彈1顆，已將人帶回派出所偵辦，共撞倒13輛機車。

毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影
毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影

毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影
毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影

毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影
毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影

毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影
毒駕男開車衝撞13輛機車，導致3人送醫，警方查獲喪屍煙彈。記者游明煌／攝影

毒品 肇逃 基隆

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