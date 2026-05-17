聽新聞
0:00 / 0:00
新制首例！毒駕撞死人 遭預防性羈押
朱姓男子十四日涉施用安非他命與「喪屍煙彈」後駕車，在高雄市小港區追撞八旬洪姓機車騎士，洪翁死亡。刑事訴訟法第一○一條之一擴大預防性羈押適用範圍，十五日甫生效，朱成為新制上路後遭押首例。
警方調查，朱姓男子涉於十四日下午三時許「毒駕」，在小港區高松路、山田路口追撞洪姓老翁，洪翁遭猛烈撞擊，彈飛至朱的轎車擋風玻璃後跌落地面。朱肇事後未立即停車與報警，反而向前行駛輾過老翁，拖行數十公尺，送醫不治。經毒品唾液快篩及尿液檢測，警方發現呈現安非他命與依托咪酯雙重陽性反應，依刑法施用毒品駕車因而致人於死、殺人罪將朱送辦。
高雄地檢署檢察官相驗後，認定朱涉犯毒駕致死罪，犯罪嫌疑重大，適逢總統甫公布刑訴第一○一條之一修正案，擴大預防性羈押適用範圍，檢方評估朱毒駕已對大眾安全構成威脅，開全國先例引據新制，前天向高雄地方法院聲請預防性羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。