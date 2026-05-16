自製火槍玩過頭？孫安佐複訊態度良好 但「有再犯之虞」遭士檢聲押

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因在北投河堤公然引燃「重裝型噴火槍」遭拘提，孫警詢時稱改造噴火槍全是上網自學並網購零件組裝而成，堅稱試噴時有做好安全措施、不會發生火災，認為「不是犯罪」；同案被捕的經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）則全盤推諉，稱只是協助拍片，2人被依槍砲、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌送辦，陳男住處因被查扣一個含有大麻成分的煙斗，另依毒品罪嫌送辦。

稍早士林地檢署開庭，儘管孫安佐的應訊態度非常良好，但檢方仍認定孫涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍枝」、「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串及反覆實施之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見；至於陳男目前仍在開庭複訊。

據了解，北投警方持票搜索、拘提時，查扣三個大小不一、他影片中自滿的「秘密發明武器」自製噴火槍，另外，警方在查看孫安佐手機時，發現裡面存有大量且未公開的「玩火槍」影片，時間最早可追溯至去年，期間因沒有上傳網路、試槍噴火時也無人報警，所以才沒被警方偵辦。

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孫安佐（改名孫健豪）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明。記者蘇健忠／攝影