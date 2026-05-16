快訊

獨／三班護病比醫學中心先行 台大醫院擬推「一日手術」減輕夜班負擔

聽新聞
0:00 / 0:00

自製火槍玩過頭？孫安佐複訊態度良好 但「有再犯之虞」遭士檢聲押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因在北投河堤公然引燃「重裝型噴火槍」遭拘提，孫警詢時稱改造噴火槍全是上網自學並網購零件組裝而成，堅稱試噴時有做好安全措施、不會發生火災，認為「不是犯罪」；同案被捕的經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）則全盤推諉，稱只是協助拍片，2人被依槍砲、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌送辦，陳男住處因被查扣一個含有大麻成分的煙斗，另依毒品罪嫌送辦。

稍早士林地檢署開庭，儘管孫安佐的應訊態度非常良好，但檢方仍認定孫涉犯刑法恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生往來危險、槍砲彈藥刀械管制條例「持有具殺傷力槍枝」、「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌，有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串及反覆實施之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見；至於陳男目前仍在開庭複訊。

據了解，北投警方持票搜索、拘提時，查扣三個大小不一、他影片中自滿的「秘密發明武器」自製噴火槍，另外，警方在查看孫安佐手機時，發現裡面存有大量且未公開的「玩火槍」影片，時間最早可追溯至去年，期間因沒有上傳網路、試槍噴火時也無人報警，所以才沒被警方偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

孫安佐（改名孫健豪）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明。記者蘇健忠／攝影
孫安佐（改名孫健豪）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明。記者蘇健忠／攝影

孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移送士林地檢複訊。記者翁正成／攝影
孫安佐（現名孫健豪，黑帽戴口罩者）因測試自製「噴火槍」上午遭警方拘提到案說明，下午從北投分局移送士林地檢複訊。記者翁正成／攝影

孫安佐 孫健豪 狄鶯 北投

延伸閱讀

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

影／孫安佐狼狽上銬落網畫面曝光 和經紀人被依「這2罪」送辦

酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打

新標：高雄男毒駕撞死老翁遭收押 擴大預防性羈押新制首例

相關新聞

自製火槍玩過頭？孫安佐複訊態度良好 但「有再犯之虞」遭士檢聲押

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因在北投河堤公然引燃「重裝型噴火槍」遭拘提，孫警詢時稱改造噴火槍全是上網自學並網購零件組裝而成，堅稱試噴時有做好安全措施、不會發生火災，認為「不是犯罪」；同案被捕的經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）則全盤推諉，稱只是協助拍片，2人被依槍砲、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌送辦，陳男住處因被查扣一個含有大麻成分的煙斗，另依毒品罪嫌送辦。

去年就在試槍！孫安佐自製噴火槍稱很安全 警查扣3個「秘密武器」

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現名孫健豪）因在北投河堤公然引燃「重裝型噴火槍」遭拘提，孫警詢時稱改造噴火槍全是上網自學並網購零件組裝而成，堅稱試噴時有做好安全措施、不會發生火災，認為「不是犯罪」；同案被捕的經紀人、網紅「重讀」（陳昱中）則全盤推諉，稱只是協助拍片，2人被依槍砲、恐嚇公眾、公共危險等罪嫌送辦，陳男住處因被查扣一個含有大麻成分的煙斗，另依毒品罪嫌送辦。

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在IG發布影片，公布自己發明的秘密武器「噴火槍」，期間和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）一同在河堤填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，場面駭人，北市警方今天拘提2人到案，警詢後依恐嚇公眾、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

河堤實測「噴火槍」遭拘提！孫安佐移送士林地檢複訊 過程未發一語

孫安佐（改名孫健豪）日前帶著自製可添加煤油的「噴火槍」，在北投一處河堤多次開火實測，噴射出長達十公尺以上的火焰，隨後竄出陣陣黑煙，事後孫安佐將影片放上社交平台，雖然他有上警語稱有做好安全措施，但警方研判這已違法，報請檢方偵辦後，上午赴其住家拘提到案。

影／孫安佐狼狽上銬落網畫面曝光 和經紀人被依「這2罪」送辦

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在IG發布影片，公布自己發明的秘密武器，可見他背著類似瓦斯桶的東西，和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）一同在河堤填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，北市警方獲悉一天內持拘票抓人。

毒駕男撞死老翁遭羈押成全國首例 肇事又拖行另辦殺人

41歲朱姓男子5月14日在高雄市小港區開車撞死80歲洪姓老翁，因唾液初篩出毒品陽性反應，檢方認為適用新修正刑事訴訟法擴大預防性羈押範圍，聲請羈押獲准，成為全國首例。警方查辦他涉嫌毒駕以外，並因他撞人後沒立即停車報警處置，卻繼續前行，致老翁傷重不治，另依殺人罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。